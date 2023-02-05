Скандальный Жерар Депардье признался в любви к России и назвал войну в Украине "чушью"

Скандальный актер вспомнил, что у него есть российское гражданство.
Известный французский актер и режиссер Жерар Депардье почти год спустя в Украине выразил свое отношение к стране-агрессору.
В частности, одиозный Депардье не изменил своего мнения по поводу России, которая напала на Украину и ежедневно убивает невинных людей. По словам актера, несмотря ни на что, ему нравится российская культура и он любит эту страну.
Не забыл Жерар и о том, что у него есть российское гражданство.
"Для меня ничего не изменилось. Я все-таки россиянин. Я люблю российскую культуру. Когда я люблю страну, это всегда из-за ее культуры. Но я предпочитаю избегать разговоров на эту тему, никто не может сказать об этом ничего разумного! Никто!" – высказал свое мнение скандальный актер в интервью французскому изданию Augsburger Allgemeine.
На вопрос журналиста, осуждает ли он войну в Украине, Жерар отказался говорить на эту тему, назвав это "великой чушью".
"Я ненавижу, когда смешивают политику и актерство. Я не хочу больше говорить на эту тему, чем: война — это большая чушь", — добавил Депардье.
Отметим, Жерар Депардье – ярый поклонник кремлевского диктатора Путина и страны-агрессора России. Более того, в 2013 году у актера появилось российское гражданство.
Между тем, в Украине Депардье находится в "черном списке". Актеру запрещено приезжать в страну. Причиной этому стали сепаратистские высказывания Жерара, в частности, о том, что Украина – это часть России.
Когда РФ начала полномасштабное вторжение, одиозный актер в апреле прошлого года осудил действия "политической верхушки" страны-агрессора, назвал россиян невиновными, а войну в Украине — "братоубийственной". Также актер собирался перевести средства со своих концертов в помощь "украинским жертвам".
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