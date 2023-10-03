Скандальный Жерар Депардье впервые ответил на обвинения в изнасиловании

Скандальный французский актер Жерар Депардье впервые публично прокомментировал обвинения в изнасиловании.

Артист написал открытое письмо, которое было опубликовано в газете Le Figaro. Жерар Депардье отрицает все обвинения, что касаются дела актрисы Шарлотты Арнольд. Кинозвезда заявил, что интим между ними произошел с согласия обеих сторон. Более того, по его словам Шарлотта сама приходила в его дом два раза.

Жерар Депардье / Фото: Associated Press

"Я больше не могу соглашаться с тем, что слышу, что читаю о себе. Я думал, что мне безразлично, но нет, на самом деле нет. Я наконец хочу сказать свою правду. Я никогда не обижал женщину. Ко мне домой пришла женщина, за собственным желанием поднялась в мою комнату. Теперь она говорит, что ее там изнасиловали. Она возвращалась ко мне. Между нами никогда не было принуждения или насилия", — заявил актер.

Отметим, что впервые Жерара Депардье обвинили в изнасиловании в 2018 году. Женщина тогда сделала это анонимно. Однако прокуратура закрыла дело из-за отсутствия доказательств. Женщину не удовлетворило такое решение суда. В 2021 году она снова выдвинула обвинения, однако уже раскрыла свою личность. Это была актриса Шарлотта Арнольд.

Шарлотта Арнольд / Фото: twitter.com/CharloteArnould

Весной скандального Жерара Депардье снова обвинили в изнасиловании. 13 женщин выдвинули обвинения против актера, однако только три из них подали заявление в полицию.

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