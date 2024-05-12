Скандалы "Евровидения-2024": угрозы от Нидерландов, запретные политические жесты и отказ озвучивать баллы

В ночь на 12 мая отгремел финал международного песенного конкурса "Евровидение-2024", где победу одержала Швейцария.

Так, исполнители из разных уголков планеты прибыли в Мальме, Швеция, чтобы завоевать сердца еврофанов и одержать пальму первенства на главном музыкальном событии года. Конечно, на международной арене не обошлось без громких заявлений и демонстраций. Так, редакция сайта ТСН.ua предлагает рассмотреть самые громкие скандалы, произошедшие на протяжении всего "Евровидения-2024".

Бойкот против участия Израиля и массовые митинги палестинцев на площади Мальме

Вокруг участия Израиля еще до начала конкурса возникало множество скандалов и слухов. Так, на время войны между Израилем и ХАМАСом палестинцы всячески пытались отстранить израильскую представительницу Эден Голан от участия в конкурсе. Еще больше разозлило публику заявление от европейского вещателя о присутствии политического подтекста в песне исполнительницы. В итоге, ее заставили внести коррективы.

Эден Голан на Евровидении 2024 / Фото: Getty Images

Незадолго после в Сети начались массовые акции протеста, которые в результате переросли в 20-тысячное демонстративное шествие палестинцев на площади Мальме прямо перед началом второго полуфинала шоу, где выступал Израиль. В итоге Эден была обеспечена усиленной охраной, поэтому ей все же удалось спеть на главной сцене. Реакция палестинцев не заставила себя ждать – в зале, кроме овации фанатов, звучали возмутительный свист и агрессивные возгласы.

Митинг палестинцев перед вторым полуфиналом Евровидение 2024 / Фото: Associated Press

Митинг палестинцев перед вторым полуфиналом Евровидение 2024 / Фото: Associated Press

Дисквалификация Нидерландов на "Евровидении-2024" и отказ объявлять баллы

Представитель Нидерландов Йост Кляйн отличился своим поведением на конкурсе. По данным Европейского общественного вещателя (EBU), сейчас они ведут расследование инцидента, произошедшего после второго полуфинала. Так, Йост неожиданно угрожал женщине из съемочной группы "Евровидения". Это и привело к дисквалификации Нидерландов.

Также конфликт уже прокомментировал и вещатель Нидерландов. По их информации, у Йоста после его выступления в полуфинале не было желания общаться с журналистами. Несмотря на его попытки игнорировать любые вопросы, звезда не претерпел преследований и замахнулся на оператора. Физического контакта не произошло, однако об инциденте женщина сразу сообщила организаторам.

Йост Кляйн на Евровидении 2024. Фото: eurovision.tv

Такие обвинения со стороны EBU Нидерланды восприняли достаточно резко и раскритиковали их, считая наказание неравноценным ситуации. Поэтому во время судейского голосования, где каждая страна присуждает другим странам-фавориткам балы, они отказались называть свои. Между тем, делегация призналась, что "шокирована и расстроена" ситуацией.

Запретный политический жест от шведского певца Эрика Сааде

Исполнитель Эрик Сааде открывал "Евровидение-2024". Впрочем, внимательные зрители разглядели на его руке арафатку в знак поддержки Палестины и расценили это как политический жест. Следовательно, это нарушило правила конкурса, запрещающие использовать какие-либо символы стран, не участвующих в конкурсе.

Эрик Сааде / Фото: Associated Press

Открытие Евровидения 2024

Организаторы "Евровидения-2024" отреагировали и объяснили, что накануне Эрик был ознакомлен со всеми правилами конкурса. теперь его выступление будет вырезано из общего шоу. Сам певец убеждает, что не хотел ничего, кроме как показать свое происхождение и памятный подарок от отца.

Немецкий представитель заговорил о возвращении РФ на конкурс, несмотря на войну в Украине

Неоднозначным высказыванием в этом году прославился немец Isaak. Певец попал в громкий скандал после того, как на одном из интервью высказался о войне в Украине. По его мнению, Россия исключена из конкурса не из-за развязанной войны на территории Украины, а, мол, из-за отсутствия "свободной журналистики". К тому же, немецкий представитель во время разговора об Израиле заявил, что не видит смысла исключать из конкурса эту страну, как и РФ. По его словам, запрет странам выступать из-за политики приведет к тому, что "в определенный момент события больше не будет". Это высказывание впоследствии удалили из интервью.

Isaak на Евровидении 2024 / Фото: Associated Press

Напомним, редакция сайта ТСН.ua также вела текстовую онлайн-трансляцию конкурса "Евровидение-2024", где собрала ряд самых интересных и курьезных моментов с события.

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