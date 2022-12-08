Скандалы нацотбора на "Евровидение-2023": обида Тины Кароль и отказ конкурсанта от участия

Нацотбор еще не состоялся, а скандалы вокруг конкурса уже возникли.

Национальный отбор на "Евровидение" почти ежегодно не обходится без скандалов.

В этом году тоже не обошлось без неприятных инцидентов. Хотя нацотбор состоится только 17 декабря, но уже нашлись недовольные организацией конкурса.

Предлагаем узнать, почему раскритиковали членов жюри, кто из участников возмутился, что не попал в лонглист, а кто был недоволен организаторами нацотбора.

Katya Chilly возмутилась, что ее снова не взяли на нацотбор на "Евровидение-2023"

Исполнительница снова подавала заявку на участие в Национальном отборе на "Евровидение". Впрочем, Katya Chilly даже не попала в лонглист из 36 артистов, из-за чего огорчилась.

"Наша песня снова не прошла первый отборочный "Евровидения". Ну и ладно. Нет, не горько, не удивлена. Посмотрю, кто пройдет. Это просто берега. Значит, мое русло другое в этом году", — написала тогда Катя в Facebook.

Katya Chilly

Преданные поклонники артистки сразу начали критиковать организаторов нацотбора и обвинили их в коррупции, ведь они были убеждены, что их кумир достойна места в финале.

Однако Катя уже участвовала в нацотборе в 2020 году. В первом полуфинале конкурса певица исполнила композицию "Піч", однако не попала в финал.

Критика членов жюри нацотбора на "Евровидение-2023"

В этом году впервые в истории нацотбора украинцы сами выбирали членов жюри конкурса. В народном голосовании победили лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, певица и победительница "Евровидения-2016" Джамала и исполнительница Юлия Санина.

Впрочем, не все согласились с результатами голосования. В частности, досталось Тарасу Тополе. В Сети начали возмущаться, что у певца нет опыта участия в "Евровидении".

Члены жюри нацотбора на "Евровидение-2023" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Но больше возмущались тем, что певица Тина Кароль не стала членом жюри, ведь по результатам голосования уступила место Юлии Саниной. Тина набрала 15,68% голосов, а Юлия – 15,69%. Кароль возмутилась, что ее конкурентке округлили голоса, а ей – нет.

Фото: instagram.com/tina_karol

"Почему 15,68% – это 15%, а 15,69% – это 16%? Без обид, просто фан", – прокомментировала певица.

Конкурсант Lue Bason отказался от участия в нацотборе, раскритиковал "Суспильне" и обвинил Джамалу в необъективности

Юрий Каналош, известный под псевдонимом Lue Bason, в этом году подавал свою кандидатуру на участие в нацотборе, но отказался от конкурса. Певец объяснил, что ему не понравилось отношение "Суспильного" к участникам.

"Мне очень не понравился вайб на онлайн отборе. Я себя снова почувствовал этим мальчиком из села, которому оказывают услугу. Который должен быть очень благодарен, что его здесь слушают. "Суспильне", когда вы поймете, что участники вам оказывают услугу? Вы не платите за их песни. Даже некоторые участники сами платят за их номера на нацотборе. а вы ставите себя на пьедестал", — сказал артист.

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Также ему не понравилось то, что отношение к некоторым конкурсантам отличается. В частности, Jerry Heil и KRUTЬ сообщили, что они будут в финале, а ему нет. Хотя, по его словам, он просил организаторов нацотбора поставить его в известность, чтобы была возможность подготовиться.

Досталось от Юрия и Джамале с Тиной Кароль. Он обвинил певиц в том, что они в прошлом году необъективно оценивали участников.

"На протяжении нашего выступления Джамала говорила с Лодыгиным, практически все выступление, или сидела в телефоне. Это видно на видео. Ты мне ставишь самый низкий балл и ты даже не смотрела мое выступление. Это просто наглость и свинство. Если я тебе не нравлюсь как человек и ты меня судишь после, тогда ты в жюри не можешь сидеть", — прокомментировал певец.

Скандалы национального отбора "Евровидения" – самые горячие подробности о конкурсе

Отметим, что Национальный отбор на "Евровидение-2023" состоится уже 17 декабря. В скором времени станет известно, кто будет представлять Украину на международном конкурсе. Тем временем букмекеры уже прогнозируют победу известной певице.

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