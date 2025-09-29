Скандалы звезд во время войны: русские песни Каменских, двойные стандарты Винника и побег Волошина

Настя Каменских, Олег Винник, Александр Волошин

Война в Украине не только изменила жизнь миллионов, но и обнажила позиции многих звезд украинского шоу-бизнеса.

Некоторые артисты четко выбрали поддержку государства во время полномасштабного вторжения, а другие же — попали под шквал критики из-за неоднозначных действий или высказываний. Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать больше о громких скандалах украинских знаменитостей, которые пытались адаптироваться к новым реалиям, но попали в репутационную ловушку и подорвали доверие.

Настя Каменских

Певица известная как NK с первых дней полномасштабного вторжения поддерживала Украину и рассказывала о вторжении РФ на различных интервью за рубежом. Она иногда давала концерты дома и публично обещала избегать своих русскоязычных во время войны. Однако ее концерт в США в августе 2025 года стал настоящим резонансом. Артистка исполнила старые хиты на русском, а со сцены заявила, что "неважно, на каком языке разговаривать, главное — это любовь". Эта фраза возмутила украинцев, ведь противоречила ее предыдущим заявлениям о солидарности с Украиной. Фанаты обвинили звезду в двойных стандартах.

Скандал быстро распространился на коммерческую сферу. Так, популярный ювелирный бренд разорвал контракт с Каменских, которая была их амбассадором. По данным Forbes, звезда от сделки получала около 41 млн грн ежегодно. Тогда же в команде Насти ответили, что она соглашается с решением и "идет к новым проектам".

К тому же с начала войны Каменских и ее муж Потап начали ориентироваться на зарубежную аудиторию. Потап неоднократно говорил, что они планируют расширяться и популяризировать свое творчество в Латинской Америке и Испании, где NK уже имела успех с треками вроде "Peligroso".

Потап

Продюсер и рэпер Потап тоже не раз оказывался в эпицентре внимания. Серьезный большой резонанс вызвало его интервью российскому журналисту Юрию Дудю. Артист встретился с ним в Каталонии и рассказал, что якобы регулярно посещает Украину и гастролирует за рубежом по просьбе Офиса Президента и Валерия Залужного. По его словам, заработанные средства он направляет на помощь армии и волонтерам, однако детальные отчеты нигде не публикует.

Не меньше обсуждений вызвал и трек "Волонтер", который прозвучал довольно неоднозначно. Слушатели обвинили Потапа в обесценивании работы волонтеров, ведь лирика имела легкомысленный подтекст. Хотя артист позже извинился, негативный осадок таки остался.

Несмотря на обещания вернуться на Родину, Потап сломя голову взялся зарабатывать за рубежом. В частности, заговорил о собственном продюсерском центре в Майами и Барселоне и стал владельцем ресторана в Испании. Кроме того, создал новый образ и выступает под псевдонимом Slavic Balagan. Таким образом он пытается покорить западную публику, однако регулярно получает критику за карикатурность и странные выходки в Сети.

Более того, Потап во время войны не стесняется выступать в клубах с сомнительной репутацией и когда-то был застигнут за развлечениями в одном ресторане с россиянами. Также рэпер не стесняется исполнять свои русскоязычные хиты и считает языковую позицию "темой для манипулирования". Правда, при этом он пытается всячески оправдывать свой патриотизм фразами "всю жизнь за свои 20 лет карьеры в основном по полгода проводил за границей, поэтому внутри себя я никуда не уехал из Украины". В то же время он намерен вернуться, когда пройдет время и якобы забудутся его поступки.

Влад Яма

Звездный хореограф выехал из Украины вместе с женой и сыном в США уже во время полномасштабной войны и с тех пор не возвращался домой. Хореограф в ответ на вопрос пользователей "почему не на фронте?" говорит, что "прислушивается исключительно к военным".

Тем не менее, артист не прекращает считать себя украинцем, несмотря на бегство. Он общается на украинском в Сети, порой публикует последствия обстрелов Украины. Кроме того, выступает от имени украинцев на событиях за рубежом, а также делится фотовоспоминаниями из своей прошлой жизни, когда был на пике популярности за счет участия в украинских талант-шоу. Также увлекся диджеингом и недавно с измененным имиджем выступил на фестивале Burning Man от имени украинского сообщества.

В США звезда продолжает заниматься танцами: работает тренером и ведет мастер-классы, которые время от времени афиширует на русском языке для соответствующей аудитории за границей. К тому же годами ранее был заскочен на событиях, которые позиционировались как "русская вечеринка" и ставил треки для русскоязычной аудитории.

Олег Винник

Олег Винник исчез из медиапространства в начале войны, вызвав слухи об онкологии и жизни в Германии. И только в 2023 году он действительно подтвердил, что вместе с семьей проживает в Германии, но лечится не от рака, а страдает от другой болезни, которая насчитывается у якобы 2% немцев. Во время возвращения к медийности Олег неоднократно говорил, что жалеет о том, "что не держит в руках оружие" и подчеркивал, что не будет петь свои русскоязычные хиты, а иначе — "обблевал бы себя".

Олег Винник

И похоже, от прошлой позиции исполнитель таки открестился. Все началось с провальных концертов в Европе из-за низкой продажи билетов. Винник сразу начал напоминать о себе серией видео в Сети, но недавно удивил исполнением на русском песни "Нино" во время войны. И вероятно, таким образом певец хочет усидеть на двух стульях и поощрить новую русскоязычную аудиторию приходить на его концерты в туре. Кроме того, певец развлекает и местную немецкую публику, ведь уже даже хит "Здравствуй невеста" перевел на немецкий.

Александр Волошин

Блогер стал одной из самых обсуждаемых персон летом 2024 года. Сначала он попал в скандал из-за подозрений в краже денег со сбора, который он организовал для "Охматдета" после обстрела медучреждения в июле прошлого года. А речь идет о сумме размером более 4 млн. Хотя впоследствии Волошин обнародовал официальный отчет, доверие к нему было подорвано.

Уже через месяц после скандала Волошин незаконно сбежал из Украины якобы под видом водителя, что вызвало шквал критики. Уже находясь за пределами страны, Волошин заявлял об угрозах и необходимости спасать свою жизнь. Тогда он рассматривал возможность эмиграции в Испанию и продолжения помощи ВСУ и пострадавшим от войны украинцам уже оттуда.

Впоследствии блогер начал "искать себя" в новой среде. Он путешествует и кардинально изменил свою позицию. В частности, больше не скрывает, что почти не помогает ВСУ. Более того, Волошин прямо заявил, что прекратил поддержку из-за обиды. Он цинично объяснил, что ощущение "несправедливости" у него возникло после того, как он столкнулся с критикой от людей, которым до недавнего времени помогал в Украине. Такая позиция только углубила негативное отношение к нему со стороны украинцев.

Кроме того, Александр решил до конца позориться и открыто признался, что в некоторых случаях помогал Украине во время войны только ради пиара и вообще ему не нравится "система у власти". К слову, беглец находится в списке базы "Миротворец", ведь ранее звезда Сети удивил публичными высказываниями, которые напоминали российское ИПСО.