"Скажене весілля-3" покажут на 1+1: дата и время

"Скажене весілля-3" покажут на 1+1: дата и время

В продолжении сыграли Надежда Мейхер, Анна Тринчер и Валерия Товстолес.

1 января в 22:30 в эфире телеканала 1+1 состоится телепремьера новой части самой популярной украинской кинофраншизы "Скажене весілля-3 ".

Зрителей ожидает продолжение свадебных историй семьи Середюков, ведь теперь на очереди свадьба самого младшего сына – Захара. В продолжении комедии, кроме уже известных звезд – Юрия Горбунова, Потапа, Позитива и Олега Винника – зрители увидят еще и новые звездные лица – Надежду Мейхер, Анну Тринчер и Валерию Товстолес.

пресслужба каналу "1+1"

В третьей части популярной комедии события разворачиваются через четыре года после последней свадьбы, и вот жениться планирует самый молодой из семьи Середюков – Захар. Традиционно для детей Василия, для создания семьи он выбрал экзотическую пару – дочь цыганского барона, красавицу Раду. И хотя отец поклялся на этот раз не портить свадьбу, да и невестка ему нравится, но спокойный праздник – не в традициях Середюков.

пресслужба каналу "1+1"

Интересно, что в продолжении истории зрителей ждет большая ромская свадьба! Родственников невесты младшего Середюка сыграли актеры Киевского академического музыкально-драматического Цыганского театра "Романс". Роль отца невесты, цыганского барона исполнил руководитель театра, Народный артист Украины Игорь Крикунов. Также, в фильме сыграл популярный исполнитель ромского происхождения Заслуженный артист Украины Петр Черный. К тому же, они стали консультантами проекта, чтобы сохранить подлинность всех ромских традиций и обрядов.

пресслужба каналу "1+1"

Создатели комедийной трилогии накануне телепремьеры также рассказали, что все трое детей Василия Середюка – главы семьи, свое имя получили в честь персонажей выдающихся украинских произведений. Главная героиня первой части Катя в честь "Катерини" Тараса Шевченко, невеста сиквела Наталья – это "Наталка Полтавка" Ивана Котляревского, а младший Захар – "Захар Беркут" Ивана Франко.

пресслужба каналу "1+1"

Над производством фильма работали FILM.UA Group и Prototype Production. Режиссер фильма – Любомир Левицкий. Продюсеры – Юрий Горбунов, Ирина Костюк и Надежда Коротушка.

пресслужба каналу "1+1"

В фильме сыграли любимые актеры зрителей 1+1: Назар Заднепровский, Леся Самаева, Полина Василина, Джимми Воха-Воха, Юрий Горбунов, Александр Кобзарь, Вера Кобзарь, Инна Приходько и Арам Арзуманян. Актерский состав пополнили молодые украинские актеры Вячеслав Хостикоев и Екатерина Файн, которые исполнят роль жениха и невесты.

пресслужба каналу "1+1"

Не пропустите телепремьеру яркой украинской комедии "Скажене весілля-3" 1 января в 22:30 на 1+1.

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