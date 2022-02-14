"Скажені сусіди" на 1+1: Назар Заднепровский встретится в сериале с заклятым врагом

Опубликовали новый проморолик комедии.

Скоро на 1+1 покажут комедийный сериал – "Скажені сусіди", ставший продолжением киновселенной "Скажене весілля".

Зрители будут с восторгом наблюдать за ожесточенными соседскими войнами, которые начнет Василий Середюк, ведь однажды его размеренную жизнь разрушит враг из прошлого.

Исполнитель роли главы семейства Середюков – Назар Заднепровский рассказал, какие "бешеные" приключения ждут его героя в продолжении истории.

Кадры из сериала "Скажені сусіди" / пресс-служба канала "1+1"

"Василий Середюк много лет создавал свой авторитет — был старостой класса, лидером, а потом вдруг появился новый одноклассник — Тарас, который все испортил, стал лидером вместо Василия, а того унизил перед всеми. Теперь Середюк — почтенный человек Яблунивки, известный во всем районе, заслуженный работник культуры, столько десятилетий работал на формирование своего имени и положения, а тут появляется человек из прошлого, и Василий боится, что сейчас снова пострадает его карьера и авторитет. К нему возвращаются забытые страхи. ", – рассказал Заднепровский.

Кадры из сериала "Скажені сусіди" / пресс-служба канала "1+1"

Актер также рассказал, что новые обороты приобретет и жизнь других персонажей ленты: Франсуа устроится работать в украинскую больницу, а неугомонные Олька и Ашот начнут бизнес-войну с конкурентами. И это – только начало "бешеной истории", которую зрители 1+1 увидят в скором времени.

Кадры из сериала "Скажені сусіди" / пресс-служба канала "1+1"

Кадры из сериала "Скажені сусіди" / пресс-служба канала "1+1"

Главные роли в новом проекте исполняют любимые актеры зрителей 1+1: Назар Заднепровский, Леся Самаева, Джимми Воха-Воха, Полина Василина, Юрий Горбунов, Алексей Потапенко (Потап), Екатерина Рубашкина, Вячеслав Хостикоев, Екатерина Файн, Инна Приходько, Арам Арзуманян, Виталий Иванченко, Владимир Николаевенко, Евгений Овчаров, Дмитрий Суржиков.

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Кадры из сериала "Скажені сусіди" / пресс-служба канала "1+1"

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