Скичко впервые за долгое время вышел на связь и раскрыл, чем занимается после политики

Экс-глава Черкасской ОГА, бизнесмен Александр Скичко впервые после длительного исчезновения вернулся к фанам.

Так, знаменитость заявил, что во время войны вместе с командой будет выпускать серию познавательных видео на интересующие его темы. В частности, будет популяризировать Украину и говорить о бизнесе, экономике, недвижимости, истории и путешествиях на простом языке. К слову, новые видео Скичко снимает на английском, а для украинцев делает субтитры.

Александр Скичко / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

В результате шоумен вернулся в публичное пространство. Ранее супруга Скичка, бизнесвумен Елизавета Юрушева делилась, что бизнесмен активно развивает бизнес на территории Украины, пока она проживает с тремя детьми в Италии. Впрочем, поскольку Александр – многодетный отец, во время войны он также выезжал к семье за границу. Тем не менее, недавно возлюбленная шоумена приезжала к нему в Киев.

Напомним, недавно звезда "МастерШефа" Татьяна Литвинова показала свое жилье прямо в центре столицы. Сейчас ориентировочная стоимость ее роскошного особняка ориентировочно стоит более чем миллион долларов.

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