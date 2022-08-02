Skofka посвятил трогательную песню другу, который погиб на войне с оккупантами

Рэпер Skofka почтил память своего друга с детства, который погиб на войне, когда защищал Украину от российских оккупантов.

Украинские защитники каждый день героически рискуют своей жизнью, чтобы защитить страну от захватчиков.

Но, к сожалению, не все из них вернутся в свои дома. Рэпер Skofka рассказал, что на войне с российскими оккупантами погиб его лучший друг с детства – Валентин Коноводов.

Исполнитель решил почтить память своего товарища и посвятил ему трогательную композицию "Чути гімн".

"Пока будет "слышать гимн" во всех городах Украины, до тех пор и будет жить Украина! Наш народ уже показал себя и на что готов, чтобы защитить свое. Мы обязательно выстоим и победим, жаль только какими жертвами. Этот трек я посвятил своему другу Коноводову Валентину Валентиновичу, другу с детства, который погиб, защищая нашу Украину. Вечная память тебе друг, вечно тебя будем помнить", — поделился своими эмоциями Skofka.

Также артист выпустил клип на песню, где показал, какую работу ежедневно выполняют ВСУ и как оккупанты цинично уничтожают Украину. Впрочем, украинцы обязательно победят, а каждый виновный будет наказан.

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