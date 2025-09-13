Сколько лет Пугачевой: как чувствует себя на свой возраст, как выглядит и ее секрет молодости

Алла Пугачева / © скриншот с видео

Сколько лет Пугачевой — вопрос, который постоянно волнует ее поклонников. Несмотря на свой возраст, российская певица демонстрирует великолепный вид и жизненный задор.

Так, в этом году Алле Пугачевой исполнилось 76 лет. Артистка искренне признается, что несмотря на возраст, она чувствует себя уверенно и с оптимизмом смотрит в будущее. Звезда откровенно говорит о своем здоровье, отношение к возрасту и то, что позволяет ей оставаться в гармонии с собой.

Алла Борисовна не скрывает, что в таком почтенном возрасте она имеет определенные проблемы со здоровьем. Но в то же время признается, что давно научилась с этим жить и чувствует себя счастливой.

"Я вообще чувствую себя для своего возраста очень неплохо. Единственное, что те детские болезни, ведь я послевоенный ребенок, дают о себе знать. Тогда все болели. Но ничего. Тогда выдержала, а сейчас они начали проявляться. Ноги стали болеть. Я побежала к врачу и спросила, почему у меня ослабли ноги. Я начала их развивать и ничего, нормально", — рассказывала исполнительница в интервью Екатерине Гордеевой.

Алла Пугачёва / © скриншот с видео

Для Пугачевой цифры в паспорте не являются главным в жизни. Она убеждена, что секрет молодости заключается не только в наследственности, но и во внутреннем состоянии. Певица всегда имела для кого и для чего жить, а теперь наибольшую силу ей дарят младшие дети, о которых она заботится. А что касается материнства в 76 лет, то считает его подарком судьбы, к которому с возрастом изменилось отношение только в лучшую сторону.

"У меня родители до 64 лет дожили, а бабушка — до 74. Дед был долгожитель и моя прабабушка тоже. Я, видно, в отцовскую породу. Там были долгожители. У меня есть для кого и для чего жить. Когда есть цель, тогда и появляется желание жить. Я счастлива. Дети мне дают десятую молодость. Ты больше ценишь эти моменты материнства, никуда не спешишь. Ты все сделал. Ты целиком и полностью можешь отдать себя детям. Я довольна своей жизнью. У меня все дни, как положено. Они есть. У меня уже нет такого, что "наконец я счастлива, счастье пришло". Я счастлива постоянно!" — подчеркивает Алла.

Алла Пугачёва / © скриншот с видео

Также Алла Борисовна откровенно говорит, что личная жизнь не исчезает с возрастом. Наоборот, после 50-ти она может становиться еще ярче: "Личная жизнь есть после 50-ти. И есть разные способы, чтобы возраст не мешал получать удовольствие".

К слову, Алла Пугачева часто вызывает обсуждение своим внешним видом. С годами она не потеряла чувство стиля, поэтому до сих пор внимательна к модным деталям в повседневных образах. 76-летняя примадонна появляется на публике в ярких аксессуарах, смелых фасонах или же покоряет изящной классикой. Каждое ее появление в соцсетях вызывает восторг у фанов, ведь звезда демонстрирует стройную фигуру и излучает внутреннее счастье.

"У меня в любом возрасте было такое, что подойду, смотрю на себя и думаю: "М-да...". А потом говорю себе: "Все прекрасно", — говорит певица и добавляет воздушный поцелуй.

Алла Пугачёва / © скриншот с видео

Напомним, Алла Пугачева после демонстрации своей поддержки Украине и бегства из РФ раскрыла, что произошло с ее домом-замком под Москвой.