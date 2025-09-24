Сколько Parfeniuk заработал благодаря хиту "Врубай": Forbes раскрыл ошеломительную сумму

Parfeniuk

Популярный певец Илья Парфенюк, он же Parfeniuk, почти более года назад выпустил композицию "Врубай", которая быстро завирусилась в Сети и стала хитом.

Сейчас же команда артиста изданию Forbs раскрыла обратную сторону создания композиции и призналась, сколько средств было на нее потрачено и сколько заработано. В песню "Врубай" вложили 16 тысяч евро. Команда тратила средства на саунд-дизайн композиции, промо-кампанию и клип.

Эти вложения вполне оправдались. В общем, за почти год композиция собрала 136 миллионов прослушиваний на различных стриминговых платформах. В сумме Parfeniuk заработал 98,7 тысяч евро.

Parfeniuk / © instagram.com/parfeniuk_13

Креативный продюсер проекта Александра Степенко прокомментировал такую бешеную популярность песни "Врубай". Он отмечает, что веселый вайб композиции, которых в то время давно не было, дал свое. Кроме того, команда Parfeniuk успешно запустила тренд в Tik Tok, где Илья танцует под этот трек.

