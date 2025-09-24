ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1778
Время на прочтение
1 мин

Сколько Parfeniuk заработал благодаря хиту "Врубай": Forbes раскрыл ошеломительную сумму

Команда артиста вложила в песню 16 тысяч евро, а заработала в разы больше.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Parfeniuk

Parfeniuk

Популярный певец Илья Парфенюк, он же Parfeniuk, почти более года назад выпустил композицию "Врубай", которая быстро завирусилась в Сети и стала хитом.

Сейчас же команда артиста изданию Forbs раскрыла обратную сторону создания композиции и призналась, сколько средств было на нее потрачено и сколько заработано. В песню "Врубай" вложили 16 тысяч евро. Команда тратила средства на саунд-дизайн композиции, промо-кампанию и клип.

Эти вложения вполне оправдались. В общем, за почти год композиция собрала 136 миллионов прослушиваний на различных стриминговых платформах. В сумме Parfeniuk заработал 98,7 тысяч евро.

Parfeniuk / © instagram.com/parfeniuk_13

Parfeniuk / © instagram.com/parfeniuk_13

Креативный продюсер проекта Александра Степенко прокомментировал такую бешеную популярность песни "Врубай". Он отмечает, что веселый вайб композиции, которых в то время давно не было, дал свое. Кроме того, команда Parfeniuk успешно запустила тренд в Tik Tok, где Илья танцует под этот трек.

Отметим, пока одни артисты зарабатывают средства, другие - теряют. В частности, один из ювелирных брендов досрочно разорвал сотрудничество с Настей Каменских из-за того, что она за границей продолжает петь на русском. Forbes уже раскрыл сумму, которую из-за этого потеряла исполнительница.

Дата публикации
Количество просмотров
1778
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie