"Сколько усилий, волнений и тяжелой работы": девушка лидера Kalush Orchestra о победе группы на "Евровидении"

Группа Kalush Orchestra победила с огромным отрывом на международном конкурсе "Евровидение-2022".
Как рассказала девушка лидера коллектива Олега Псюка, музыканты упорно готовились к конкурсу. Они вложили в свое выступление немало усилий, чтобы показать хороший результат.
Александра призналась, что ее просто переполняют эмоции, и она до сих пор не может поверить в то, что это произошло.
"Эмоции переполняют. Так сложно подобрать слова… До сих пор полностью не осознаешь всего происходящего! Сколько усилий, сколько волнений и тяжелой работы! Победа ваша, победа Украины! Олег, я очень горжусь тобой", — написала девушка в своем Instagram.
Кстати, сегодня, 16 мая, лидеру Kalush Orchestra исполняется 28 лет. Как раньше рассказывал Олег, он будет праздновать день рождения с мамой и любимой девушкой.
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