Сколько весят Дорофеева, Могилевская и Зарицкая: известный ведущий выдал вес звезд

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая недавно впервые призналась, что имела расстройство пищевого поведения, рассказала о своем весе.

Так, на днях исполнительница стала гостей утреннего эфира "Нашего радио", во время которого ведущие шоу Валерия Товстолес и Андрей Черновол предложили артистке сыграть в необычную игру.

Ведущие предложили Александре угадать, кто сколько весит в украинском шоу-бизнесе. Так вот, выяснилось, что вес певицы Джамалы составляет 59 кг, ведущая "Нашего радио" Валерия Товстолес весит 58 кг.

Джамала

А вот вес певицы Нади Дорофеевой составляет 48 кг, сам ведущий "Нашего радио" Андрей Черновол признался, что его вес составляет 74 кг, а певицы Натальи Могилевской – 72 кг. Напоследок Зарицкая угадала, что рэп-исполнительница alyona аlyona весит 127 кг.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Черновол отметил, что все вышеупомянутые артистки в свое время сами озвучивали публично свой вес, откуда и была взята эта информация.

Наталья Могилевская весит 72 кг / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Также ведущие поинтересовались у самой Александры Зарицкой, сколько составляет ее вес:

"Не скажу. У меня очень часто меняется вес. Пока просто я реально не знаю. Плюс-минус пять кг. Но в районе 80, где-то плюс-минус", – сказала артистка.

Александра Зарицкая

Также она добавила, что вес не влияет на ее внутреннее состояние – Зарицкая принимает себя в любом весе, что посоветовала делать и другим:

"Я всегда счастлива. Когда я весила больше 100, я тоже была абсолютно счастлива и считала себя самой красивой в мире. Это важно, потому что, самое главное, бывает очень часто, когда люди худеют и говорят: "Посмотрите, как я была страшная". Но это же жизнь, и она одна. И ты должен ценить себя в любом весе. Ведь жизнь идет, она быстротечна. И в том весе у тебя были классные моменты, и в этом. Никто не застрахован от того, чтобы меняться постоянно", – добавила Зарицкая.

Напомним, недавно Александра Зарицкая попробовала себя в качестве дизайнера и создала капсульную коллекцию для женщин plus size. Кроме того, Зарицкая снялась в нижнем белье, которое сама разработала.

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