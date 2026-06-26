Скончался режиссёр Бата Недич: что известно о смерти известного украинского деятеля искусства

Бата Недич

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Украинский режиссёр, продюсер и сценарист сербского происхождения Бата Недич скончался в возрасте 64 лет после продолжительной болезни — об этом печальном событии сообщила Одесская киностудия.

Художник оставил заметный след в украинском кино и на телевидении. Его настоящее имя — Светислав Богославович. В мае режиссёр отметил свой 64-й день рождения. Недич много лет работал в Украине. Он создал ряд известных телевизионных и кинопроектов. Последние творческие работы режиссёра стали важной частью его наследия.

По информации Одесской киностудии, Бата Недич участвовал в создании сериалов «Врач Филатов» и «Иванова, 45», документального фильма «Военный кутюрье», картиной «Две правды» и историческим проектом «Фильм для НЕПмана». Последнюю работу планируют завершить уже без участия режиссёра.

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«Умер Бата Недич. Режиссёр своего первого — с 2000 года, с учётом „Украденного счастья“ (2004), но это всё — украиноязычного сериала „Столетие Якова“. Роман Владимира Лыса, сценарий мой. Бата успел снять свой последний фильм — по воле судьбы, тоже по моему сценарию. Скорблю», — написал писатель и сценарист Андрей Кокотюха.

Андрей Кокотюха

Бата Недич родился в Белграде, однако его профессиональный путь тесно связан с Украиной. Свой первый фильм он снял на киностудии имени Александра Довженко в 1989 году. Впоследствии режиссёр переехал в Украину и развивал здесь свою творческую карьеру.

Светислав Богославович более десяти лет работал в сфере украинского телевидения. В разные годы он был продюсером телеканала «Интер», работал в Национальной общественной телерадиокомпании Украины и занимал должность советника президента НОТУ. Также Недич принял участие в создании таких проектов, как «Исцеление любовью», «Село на миллион» и «Хозяйка».

Напомним, недавно стало известно о смерти певца Михаила Мацялко. При жизни народный артист Украины активно популяризировал родную песню в мире.

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