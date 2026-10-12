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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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Скрипач Ассия Ахат честно призналась, почему окончательно не эмигрирует в США и что ее держит в Украине

Несмотря на работу в Америке и международное признание, звезда нулевых не планирует навсегда покидать Украину.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Ассия Ахат

Ассия Ахат / © instagram.com/ahhattassia

Скрипач и певица Ассия Ахат откровенно высказалась о своей жизни во время войны и почему не покидает Украину.

Так, артистка уже долгое время живет на две страны — Америку и Украину. За рубежом скрипач работает над музыкой и с 2021 года принадлежит судейской коллегии престижной музыкальной премии Grammy.

Однако навсегда покинуть Украину ради блестящей карьеры за океаном, Ассия категорически отказывается. В проекте «Наодинці з Гламуром» она объясняет такое решение любовью к своей земле и окружению. В частности, на Родине у артистки постоянно проживает ее муж и друзья.

Ассия Ахат с мужем

Ассия Ахат с мужем

«Каждые полтора-два месяца я здесь. А потом снова еду в Америку и возвращаюсь. Потому я в контексте. Я не собираюсь навсегда уезжать из Украины. Здесь живет мой муж и семья. Здесь множество близких друзей, которых никогда и нигде не встретишь. Это самое ценное для меня», — призналась скрипач в разговоре с Анной Севастьяновой.

Однако не все члены семьи Ассии проживают в Украине. Как вот двое ее сыновей уже давно эмигрировали за границу. В частности, старший сын Даниил живет в Грузии и воспитывает дочь, а младший Филипп строит собственный бизнес в Америке. Недавно звездная бабушка также рассказывала о внучке.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: «Мені хотілося послати…» АССІЯ АХАТ про схуднення, Ірину БІЛИК та чоловіка-мільйонера

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