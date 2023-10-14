Скрипка резко высказался о выехавших во время войны коллегах: "Правильно, пересмотреть гражданство"

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка поделился своим мнением по поводу мужчин, которые во время полномасштабной войны выехали за границу.

Как рассказал музыкант в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці", его возмущает то, что сейчас Украину в других странах представляют люди, которые в свое время продвигали "русский мир" и не поддерживали украинскую культуру. По мнению Скрипки, по возвращении таких артистов в Украину нужно пересмотреть их право на гражданство.

"В Украине это все разводившееся болото русскоязычное привело к войне. Сейчас те люди, которые вчера создавали "русский мир" в Украине в творческом и политическом понимании, переобулись и сегодня они ездят собирают донаты, представляют Украину. А настоящие ребята на фронте. Когда ребята придут с фронта, будет интересный диалог с этими персонажами. Когда эти персонажи будут возвращаться в Украину, было бы правильно сделать, пересмотреть право на гражданство.Это война, это очень серьезно.Но с другой стороны, из-за коррупционных схем очень много людей купят себе лояльность государства. Я уже давно здесь и я еще с 90-х и 00-х наблюдаю, кто за кого играл на выборах – кто был за Кучму, а потом за Януковича, там такие одиозные люди, которые сейчас мега", – высказался артист.

Олег Скрипка

К тому же, по словам Скрипки, он считает неправильным то, что мужчин, пытавшихся скрыться из страны, отправляют на фронт. Как выразился певец, люди не вызывают у него доверия и не должны быть на ответственных позициях.

"В Украине будущего не должно быть принуждения. Должно быть максимальное осознание и человек должен принимать решения по своему призванию. Украина начала побеждать и побеждает на фронтах за счет качества людей. Если человек хочет содраться с страны, а его ловят и отправляют на "передок", как я могу доверить свою жизнь и жизнь семьи этому человеку? Да он продаст Украину просто, ему предложат 100 долларов и он сдаст позиции! Этот способ вылавливать людей, это приемы московитов", — сказал Скрипка.

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