Скрипка резко высказался о выехавших во время войны коллегах: "Правильно, пересмотреть гражданство"

Также певец высказался по поводу оказавшихся на фронте беглецов.
Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка поделился своим мнением по поводу мужчин, которые во время полномасштабной войны выехали за границу.
Как рассказал музыкант в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці", его возмущает то, что сейчас Украину в других странах представляют люди, которые в свое время продвигали "русский мир" и не поддерживали украинскую культуру. По мнению Скрипки, по возвращении таких артистов в Украину нужно пересмотреть их право на гражданство.
"В Украине это все разводившееся болото русскоязычное привело к войне. Сейчас те люди, которые вчера создавали "русский мир" в Украине в творческом и политическом понимании, переобулись и сегодня они ездят собирают донаты, представляют Украину. А настоящие ребята на фронте. Когда ребята придут с фронта, будет интересный диалог с этими персонажами. Когда эти персонажи будут возвращаться в Украину, было бы правильно сделать, пересмотреть право на гражданство.Это война, это очень серьезно.Но с другой стороны, из-за коррупционных схем очень много людей купят себе лояльность государства. Я уже давно здесь и я еще с 90-х и 00-х наблюдаю, кто за кого играл на выборах – кто был за Кучму, а потом за Януковича, там такие одиозные люди, которые сейчас мега", – высказался артист.
К тому же, по словам Скрипки, он считает неправильным то, что мужчин, пытавшихся скрыться из страны, отправляют на фронт. Как выразился певец, люди не вызывают у него доверия и не должны быть на ответственных позициях.
"В Украине будущего не должно быть принуждения. Должно быть максимальное осознание и человек должен принимать решения по своему призванию. Украина начала побеждать и побеждает на фронтах за счет качества людей. Если человек хочет содраться с страны, а его ловят и отправляют на "передок", как я могу доверить свою жизнь и жизнь семьи этому человеку? Да он продаст Украину просто, ему предложат 100 долларов и он сдаст позиции! Этот способ вылавливать людей, это приемы московитов", — сказал Скрипка.
Читайте также: