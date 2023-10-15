Скрипка вспомнил, как сам "записал" себя в украинцы и перестал говорить по-русски: "Я выбрал Украину"

Лидер украинской группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка рассказал, как сам решил стать украинцем.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наедине" певец напомнил, что его детство прошло в России, ведь там долгое время жили и работали его родители. Однако даже в русскоязычном обществе Скрипка ощущал свою связь с Украиной. В частности, этому помогли частые поездки в украинское село в гости к бабушке и дедушке, а также песня, которые пел отец артиста.

"Я - украинец по выбору! Я родился в Таджикистане, мое детство прошло на севере Московии, но у меня был интересный выбор. Мои дед с бабкой были на Курщине, это бывшая Украина, и на Полтавщине. Меня привезли в село, мне было лет семь или восемь, и я так померил и мне так Украина зашла, просто нереально! Там были все мои родственники, и природа, и люди, и юмор, и высокий стиль. У папы было окружение украинцев, они были русскоязычные, но когда собирались, всегда пели украинские песни. И эти украинские песни, поездки в село... Когда мне было 16 лет и спросили, какую национальность писать в паспорте, я сказал "Украинец". Это как-то случайно было. Подсознательно, я выбрал Украину или Украина выбрала меня", - рассказал Скрипка.

Олег Скрипка

Общаться на украинском языке в быту, кстати, певец начал в зрелом возрасте. Скрипка почти в 40 лет начала отказываться от русского.

"Мне уже было больше 30 лет, где-то 36 мне было. Да, еще где-то я разговаривал на русском, но именно домашнее общение было на украинском. Я начал к себе на работу, которые украиноязычны, чтобы домашнее и рабочее общение было на украинском. Я сам дошел до этой штуки этот инструмент просто, но необходим", — поделился певец.

Фото: скриншот с видео

Читайте также: