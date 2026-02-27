SKYLERR и Никита Киселев объявили о разрыве: у певицы появился "Адвокат"

Никита Киселев и SKYLERR

Реклама

Певцы Никита Киселев и SKYLERR объявили о разрыве. Артисты выпустили финальный дуэт и ставят точку в их музыкальной трилогии.

Исполнители Никита Киселев и SKYLERR презентуют третий совместный сингл под названием "Адвокат". Это финальный дуэт артистов и завершающая часть их музыкальной истории. Песня "Адвокат" — это воплощение в жизнь момента, когда двое перестают слышать друг друга от разговоров о любви переходят к разногласиям и конфликтам.

"Мне кажется, в трех наших дуэтах мы прошли трансформацию, похожую на путь людей, которые пережили страстную любовь, но, к сожалению, не смогли ее сохранить. Нам хотелось сделать трек, в котором развод — это не поражение любви, а единственный возможный выход, когда иначе уже нельзя. В "Адвокате" есть строки, которые чувствуются "на грани" — это история о том, когда тебя разрывает между "позвонить" и "стереть из памяти". Думаю у каждого в жизни были такие моменты", — говорит Никита.

Реклама

Никита Киселев и SKYLERR

Вместе с релизом артисты презентуют и видеоработу, которая отражает состояния, в которых оказываются два человека, когда-то очень близких друг другу. В клипе на песню "Адвокат" герои оказываются в "суде", где вместо судьи они остаются один на один со своей болью. В финале пространство рушится под давлением эмоций и становится понятно — в этом деле нет победителей.

"Когда я впервые услышала демо песни "Адвокат", я сразу почувствовала: это история именно для нас, потому что чувствуется как финальная глава нашей трилогии. В ней есть одна важная черта — эта песня дает очень точное ощущение эмоций, которые люди обычно проживают во время того, когда отношения начинают доходить до финала. Именно это мы и хотели отразить в нашей видеоработе. Надеюсь, что она сможет откликнуться в сердце каждого слушателя и поддержит того, кто сейчас проходит этот непростой период в жизни", — говорит SKYLERR.

За время сотрудничества артистов их музыкальный репертуар уложился в настоящую трилогию. Первой песней, которая за короткое время стала хитом и набрала почти 26 миллионов просмотров на Youtube, стала "Ліфт". Эта песня символизировала горячий старт отношений двух людей, которые познакомились в лифте и влюбились друг в друга с первого взгляда. Следующим релизом стала песня "У волоссі осінь", которая рассказывала об уже взрослой, сознательной любви. Завершает эту историю трек "Адвокат".

Напомним, недавно певица Надя Дорофеева перепела хит группы ADAM — "Повільно". Артистка почтила память покойного солиста коллектива Михаила Клименко.