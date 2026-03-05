SKYLERR удивила историей знакомства с возлюбленным: первое свидание на кладбище

SKYLERR и Евгений Пронин / © instagram.com/skylerr_official

Украинская певица SKYLERR впервые поделилась подробностями личной жизни и рассказала, как начались ее отношения с адвокатом Евгением Прониным.

По словам артистки, их история началась довольно неожиданно. После знакомства в соцсетях и нескольких разговоров онлайн они решили встретиться вживую. Местом для первого свидания мужчина выбрал Байковое кладбище в Киеве, ведь давно увлекается историей этой локации и даже проводит там тематические экскурсии. Именно такая необычная прогулка и стала началом их общения.

После этой встречи они стали чаще проводить время вместе, и впоследствии между ними возникли чувства. Несмотря на то, что пара уже некоторое время в отношениях, певица на проекте «Розмова» говорит, что в их жизни до сих пор много романтики.

Артистка признается: для нее ценными являются прежде всего простые моменты рядом с любимым — утренние завтраки, совместные поездки или спокойные вечера дома. Именно в такие моменты, говорит она, чувствуется настоящий комфорт и близость:

«Для меня любое время с ним — идеальное. Утром завтракаем вместе — идеально, каждый разъехался по своим делам, мы поддерживаем связь по телефону — это тоже идеально. Дома смотрим TikTok, слушаем музыку, едем куда-то вместе в машине — все идеально. Лучший момент для меня — это вечер, когда будто все ненастья, проблемы или лишние мысли уходят на задний план, мы обнимаемся, и я засыпаю», — делится SKYLERR.

У пары уже появились собственные маленькие традиции. Например, они стараются находить время для совместных завтраков и любят активный отдых — в частности играют в настольный теннис. К тому же Пронин поддерживает любимую и в профессиональной сфере и помогает ей в вопросах, связанных с творческой карьерой.

Долгое время пара не спешила открыто говорить о своих чувствах. Разговоры о возможном романе между артисткой и адвокатом появились еще осенью 2025 года, впрочем, сама певица избегала прямых ответов на вопросы о личной жизни и лишь признавалась, что рядом с ней есть человек, с которым она чувствует себя счастливой.

В конце концов в конце прошлого года влюбленные решили больше не держать интригу. Они поделились совместной публикацией в соцсетях, где показали серию нежных фотографий, и фактически подтвердили, что их объединяют романтические отношения.

