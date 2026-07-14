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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Слава Демин купил новое авто за более чем 30 тыс. долларов и шокировал, как его старое повредила ракета

У Славы Демина теперь новый внедорожник. Тем временем старое авто ведущего получило повреждения от баллистической ракеты.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Слава Демин

Слава Демин / © instagram.com/slavademin_official

Украинский интервьюер Слава Демин рассекретил покупку авто за более чем 30 тысяч долларов.

У ведущего теперь новый внедорожник. Правда, шоумен купил уже бывший в употреблении автомобиль. Машина обошлась Славе Демину в более чем в 30 тысяч долларов. Однако на проекте «Ранок у великому місті» интервьюер признается, что купил авто в кредит, который сейчас выплачивает.

«Прошлый внедорожник я брал в кредит, его выплатил. Этот тоже у меня в кредите, пока еще не выплатил. Б/у у меня автомобиль, поэтому он стоит более чем 30 тысяч долларов», — признался ведущий.

Слава Демин / © instagram.com/slavademin_official

Слава Демин / © instagram.com/slavademin_official

Старый автомобиль Слава Демин хотел продать. Ведущий отдал его на СТО, однако рядом с этим местом был прилет баллистической ракеты. В конце концов, автомобиль шоумена повредило обломками. Слава Демин то продал старый внедорожник, но в два раза дешевле, чем сначала собирался.

«По поводу этих прилетов… У меня просто история была с прошлым авто… Мы должны были его продать, оно стояло на СТО. Рядом с СТО прилетела баллистика. Очень сильно мне посекло тот автомобиль, поэтому мы продали его в два раза дешевле», — признался ведущий.

Напомним, недавно певец Виталий Козловский стал владельцем роскошного авто за почти 3 миллиона гривен. Артист приобрел внедорожник BMW X5 2023 года выпуска.

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Дата публикации
Количество просмотров
206
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