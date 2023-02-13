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Слава Демин на архивном фото показал свой первый день работы на радио 21 год назад

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
827
Время на прочтение
1 мин
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Слава Демин на архивном фото показал свой первый день работы на радио 21 год назад

Слава Демин / Фото: instagram.com/slavademin_official

Ведущий признается, что до сих пор любит свою работу.

Шоумен и радиоведущий Слава Демин вместе со своими коллегами отметил международный День радио.

В этот день ведущий вспомнил, как 21 год назад впервые провел свой эфир на львовской "волне" и навсегда полюбил это дело.

В Instagram Демин поделился не только воспоминаниями, но и архивным фото, на котором его едва узнают. На фотографии будущая звезда позировала в кепке рядом с радиопультом.

Слава Демин / © instagram.com/slavademin_official
Слава Демин / Фото: instagram.com/slavademin_official

"Сегодня Международный День радио! На радио я работаю уже 21 год! И сам шокирован этой цифрой! Именно 14 февраля 2002 года я впервые вышел в эфир во Львове. До сих пор ли мне нравится радио? Да! Это тот случай, когда хобби является моей работой". Спасибо что слушаете! Наша любовь взаимна", — написал Демин.

В комментариях под фото поклонники Славы поздравили его с праздником и поблагодарили его эфиры на радио.

Ранее Слава Демин публично поссорился с хореографом Владом Ямой. Танцор заблокировал ведущего в соцсетях, а недавно вообще публично унизил.

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Дата публикации
Просмотры
827
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