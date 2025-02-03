Слава Демин назвал себя виновным в разводе после 13 лет брака и объяснил почему

Ведущий признался, какой урок он извлек после распада отношений.
Украинский ведущий Слава Демин сделал заявление о своем прежнем браке с экс-супругой Оксаной.
Супруги развелись в 2021 году после 13 лет брака. Слава неоднократно говорил, что их любовь разрушил быт, в частности после появления у них первенца. Полгода пара пыталась дать друг другу второй шанс, но все бесполезно – любовь так и не вернулась к ним.
Более того, за несколько лет холостяцкой жизни Демин все же раскрыл, что считает виновным в разводе себя. По его словам, проблема была скрыта в том, что он не пытался усиливать чувства, поэтому все сошло на нет. Он отметил, что в таких кризисных моментах оба должны быть готовы к работе над собой и коммуникации.
"Любовь, как костер. Его надо поддерживать, бросать туда дрова. Из собственного опыта человека, который развелся из-за того, что не подбрасывал дрова в костер любви. Это коммуникация, постоянная работа, в том числе и над собой, для того, чтобы тебе и твоей половинке было комфортно. Это обязательно", — подчеркнул шоумен в комментарии Максу Гордееву.
Напомним, недавно Слава Демин рассказал о своей симпатии к участнице из шоу "Холостяк" и признался, удалось ли им закрутить новый роман после проекта.
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