Слава Демин назвал себя виновным в разводе после 13 лет брака и объяснил почему

Украинский ведущий Слава Демин сделал заявление о своем прежнем браке с экс-супругой Оксаной.

Супруги развелись в 2021 году после 13 лет брака. Слава неоднократно говорил, что их любовь разрушил быт, в частности после появления у них первенца. Полгода пара пыталась дать друг другу второй шанс, но все бесполезно – любовь так и не вернулась к ним.

Более того, за несколько лет холостяцкой жизни Демин все же раскрыл, что считает виновным в разводе себя. По его словам, проблема была скрыта в том, что он не пытался усиливать чувства, поэтому все сошло на нет. Он отметил, что в таких кризисных моментах оба должны быть готовы к работе над собой и коммуникации.

Бывшая жена Славы Демина / Фото: instagram.com/slavademin_official

"Любовь, как костер. Его надо поддерживать, бросать туда дрова. Из собственного опыта человека, который развелся из-за того, что не подбрасывал дрова в костер любви. Это коммуникация, постоянная работа, в том числе и над собой, для того, чтобы тебе и твоей половинке было комфортно. Это обязательно", — подчеркнул шоумен в комментарии Максу Гордееву.

Напомним, недавно Слава Демин рассказал о своей симпатии к участнице из шоу "Холостяк" и признался, удалось ли им закрутить новый роман после проекта.

Читайте также: