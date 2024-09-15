Слава Демин неожиданно показался с экс-женой и рассекретил, как проводит с ней выходные

Украинский ведущий и интервьюер Слава Демин неожиданно показался с бывшей женой, тренером Ксенией Мищенко.

Бывшие супруги вместе проводят выходной. Однако не только у компании друг друга, но и с их 14-летним сыном Владиславом. Хотя Демин и Мищенко разошлись, однако они делают все возможное, чтобы быть отличными родителями для подростка и дают ему понять, что у него есть семья с мамой и папой.

В общем, семейство вместе пообедала в ресторане. Они делали фото на память, общались и отлично проводили время в компании друг друга.

"Семейный выходной! Потому что бывшие с общим ребенком – это однозначно семья", — отметил Слава Демин.

Слава Демин с бывшей женой и сыном / Фото: instagram.com/slavademin_official

В общем, ведущий объявил о разрыве с женой еще в начале 2021 года. Впрочем, оказалось, что эксы до сих пор состоят в официальном браке. Как ранее отметил Демин, они разведутся, когда возникнет в этом необходимость, пока что он с Ксенией не видит в этом смысла.

Напомним, после разрыва с супругой у Славы Демина были интрижки, но они не заканчивались долговременными отношениями. Недавно ведущий рассказал о романтической истории с актрисой Ксенией Мишиной и объяснил, почему у нее не было хеппи-энда.

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