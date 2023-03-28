Слава Демин объяснил, почему прекратил общаться со своим кумом Алексом Топольским

Ведущий Слава Демин признался, что его дружба с кумом, бизнесменом Алексом Топольским подошла к концу.

По словам шоумена, они перестали общаться друг с другом после завершения шоу "Холостяк-12", где Алекс был главным героем. Демин признался, что у них с Топольским разные взгляды на жизнь, поэтому дружба и подошла к концу.

Алекс Топольский / Фото: instagram.com/alex_topolsky

"Довольно грустная для меня тема. Вы мне в Instagram писали много вопросов по поводу того, почему у моего кума Алекса Топольского на одном из постов звучит российская музыка. Напомню, что Алекс сейчас на Бали и рассказывает о своей личной жизни у себя в Instagram. Так вот, хочу вас попросить, не писать мне больше об Алесксе, ведь мы через месяц после завершения шоу "Холостяк" прекратили общение из-за разногласий во взглядах на жизнь и отношения между людьми. Сейчас я не имею никакого отношения к его жизни ", – поделился Демин в проекте "Слава ПРО".

Напоследок ведущий пожелал Алексу найти настоящую любовь, которая и изменит его жизненные взгляды.

Алекс Топольский / Фото: instagram.com/alex_topolsky

Да, мы дружили с самого детства, но иногда приходит момент, когда дружба заканчивается, когда не хочется терять гармонию с собой. Это мои взгляды, а Алексу желаю как можно быстрее найти настоящую любовь, которая изменит его жизненные принципы", — добавил Слава.

Между тем, у Алекса Топольского действительно кто-то есть. Два месяца назад он стал встречаться с девушкой. Как говорит Алекс, "это была любовь с первого взгляда".

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