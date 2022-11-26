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Слава Демин удивил подробностями личной жизни и признался в интимных отношениях с коллегой

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Слава Демин удивил подробностями личной жизни и признался в интимных отношениях с коллегой

Фото: instagram.com/slavademin_official

Ведущий ответил на каверзные вопросы поклонников.

Украинский радиоведущий и блогер Слава Демин поделился с фанами неожиданными подробностями своей личной жизни.

На своей странице в Instagram ведущий решил устроить такой интерактив с подписчиками и попросил задать ему несколько вопросов, на которые он мог бы ответить "Було" или "Не было". Конечно, в первую очередь фаны начали спрашивать о личной жизни Демина.

Так шоумен раскрыл некоторые личные секреты. Частым стал вопрос — был ли у ведущего секс втроем, на что он ответил, что нет.

© instagram.com/slavademin_official
Фото: instagram.com/slavademin_official

Но, как оказалось, когда-то Слава присылал цветы девушке среди ночи и даже целовался с бывшей после расставания.

© instagram.com/slavademin_official
Фото: instagram.com/slavademin_official
© instagram.com/slavademin_official
Фото: instagram.com/slavademin_official

На этом интимные подробности жизни Демина не закончились и признался, что занимался любовью в общественном месте и даже имел интимные отношения с коллегой. Впрочем, к подробностям шоумен не прибегал.

© instagram.com/slavademin_official
Фото: instagram.com/slavademin_official

"Секс в общественном месте? Было. Последний раз в кинотеатре", — рассказал Демин.

© instagram.com/slavademin_official
Фото: instagram.com/slavademin_official

Напомним, ранее Слава Демин намекнул на примирение с эксдружиной, поделившись в Сети совместным фото.

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Дата публикации
Просмотры
9990
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