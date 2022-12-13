Слава Демин откровенно ответил, почему развелся после 13 лет брака и свободно ли его сердце

Украинский ведущий Слава Демин решил ответить на вопросы поклонников, в частности о разводе с женой и новых отношениях.

В Instagram-stories знаменитость поделился, что они с Ксенией Мищенко начали замечать, что между ними исчезла любовь. Пара поняла, что они лишь уважают друг друга. Поэтому после 13 лет брака, Слава и Ксения приняли решение развестись.

"На тот момент прошла любовь. Осталось уважение друг к другу. Но я всегда говорю, что развод – это крутое обновление двоих людей и главное это обновление правильно использовать. И, возможно, можно будет в дальнейшем по-новому друг в друга влюбиться", – поделился Слава.

Фото: instagram.com/slavademin_official

Интересно, что Демин признался, что сейчас его сердце занято. Есть девушка, которая нравится ведущему.

"Есть девушка, которая очень нравится. Особенно ее мировоззрение", – признался Демин.

Фото: instagram.com/slavademin_official

Вполне возможно, что ведущий подразумевает свою бывшую жену. Ранее Демин неоднократно намекал, что они с Ксенией, возможно, воссоединят отношения.

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