Слава Демин поделился забавными детскими фото в вышиванке и с густой шевелюрой

Шоумен вспомнил, как колядовал вместе с другом.
Телеведущий Слава Демин порадовал поклонников своими детскими фотографиями.
В новом посте в Instagram ведущий вспомнил, как в детстве собирался колядовать на рождественские праздники. Как рассказал Слава, он и его близкий друг очень ответственно относились к этой детской забаве и придумывали разные способы, чтобы заработать больше денег.
"В детстве я всегда колядовал. Но с фантазией. Мы с другом Ваней ходили соседями, я играл на маленьком ручном пианино и мы пели колядки. И нам всегда давали больше денег за оригинальность. Как-то мы так хорошо поколядили, что я купил себе кожаную куртку ", — велел Демин.
На детских фотографиях, которыми поделился шоумен, маленьким он позировал в вышиванке с густой шевелюрой на голове и баяном в руках. Также Демин поделился фото со своим другом Иваном.
Также телеведущий отметил, что в этом году колядователей стало гораздо больше, чем в прошлом. Но и суммы, которые сегодня они получают, изменились.
"Заметил, что в этом году колядников больше, чем в прошлом. Раньше нам давали по гривне. И за зарплаты в 100 грн это были шикарные суммы", — добавил Демин.
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