Слава Демин похвастался своим маникюром с изображением секса и нарвался на критику

Не все оценили картинки на ногтях радиоведущего.

Украинский ведущий Слава Демин озадачил своих подписчиков.

Так, знаменитость обнародовал в своем Instagram фото, на котором хвастается новым маникюром. Радиоведущий наклеил на ногти изображение, где мужчина и женщина занимаются сексом, а также надпись "sex".

Слава Демин / instagram.com/slavademin_official

"А почему бы и нет? Надо быть в тренде", – прокомментировал блогер.

В результате Демин нарвался на критику.

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Учитывая, что мужчины перестали быть мужчинами, следующим трендом предлагаю добавить красить губы, а там и до накладных ресниц недалеко

Слава Демин / instagram.com/slavademin_official

Впрочем, некоторые пользователи оценили маникюр знаменитости.

Я как мастер полностью "за" маникюр, в любом случае. Регулярно делаю брату, отцу, мужу. Слава, так держать

Мужской маникюр? Да и еще раз да!!! Мужские ногти должны быть чистыми и аккуратными.

Мне нравится! Молодец! Почему нет, надо не боятся перемен!

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