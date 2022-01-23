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Слава Демин похвастался своим маникюром с изображением секса и нарвался на критику

Слава Демин похвастался своим маникюром с изображением секса и нарвался на критику

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Слава Демин похвастался своим маникюром с изображением секса и нарвался на критику

Слава Демин / instagram.com/slavademin_official

Не все оценили картинки на ногтях радиоведущего.

Украинский ведущий Слава Демин озадачил своих подписчиков.

Так, знаменитость обнародовал в своем Instagram фото, на котором хвастается новым маникюром. Радиоведущий наклеил на ногти изображение, где мужчина и женщина занимаются сексом, а также надпись "sex".

Слава Демин / © instagram.com/slavademin_official
Слава Демин / instagram.com/slavademin_official

"А почему бы и нет? Надо быть в тренде", – прокомментировал блогер.

В результате Демин нарвался на критику.

  • Ужас. Куда исчезает мужественность?
  • Цирк уехал, клоуны остались
  • Надеюсь, что это не ваши пальцы
  • Учитывая, что мужчины перестали быть мужчинами, следующим трендом предлагаю добавить красить губы, а там и до накладных ресниц недалеко
Слава Демин / © instagram.com/slavademin_official
Слава Демин / instagram.com/slavademin_official

Впрочем, некоторые пользователи оценили маникюр знаменитости.

  • Я как мастер полностью "за" маникюр, в любом случае. Регулярно делаю брату, отцу, мужу. Слава, так держать
  • Мужской маникюр? Да и еще раз да!!! Мужские ногти должны быть чистыми и аккуратными.
  • Мне нравится! Молодец! Почему нет, надо не боятся перемен!

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