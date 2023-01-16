Слава Демин показал, как они выглядели с Евгением Кошевым 11 лет назад

Ведущий и юморист уже 11 лет дружат.

Телеведущий Слава Демин показал, как он и художественный руководитель "Вечернего квартала" Евгений Кошевой изменились с годами.

В Instagram-stories шоумен опубликовал архивное фото, сделанное в этот же день, 16 января, но 11 лет назад. На снимке Евгений и Слава позируют на фоне стены, одинаково крестив руки. Как отметил Демин, они с Кошевым дружат уже 11 лет.

"11 лет уже дружим. 16.01.2012", — коротко подписал фотографию телеведущий.

Слава Демин и Евгений Кошевой, 2012 год / Фото: instagram.com/slavademin_official

Кстати, на снимке можно заметить, как за эти долгие 11 лет изменилась внешность и Евгения, и Славы.

Напомним, вчера, 15 января, в семье Евгения Кошевого был праздник. Старшая дочь юмориста – Варвара – праздновала день рождения. Юной блогерше исполнилось 15 лет. Варвара тоже в фотоблоге опубликовала архивные детские фото и показала, как за это время кардинально изменилось.

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