Слава Демин показал, как весело провел время с экс-женой и сыном: "Всей семьей на арт-заводе"

Ведущий показал, как прошел его выходной день.
Радиоведущий Слава Демин показался с экд-женой Ксенией и их общим сыном Владом.
Как рассказал знаменитость в Instagram-stories, в такой компании он провел свой выходной день. Все вместе они пошли на культурное мероприятие на арт-заводе "Платформа", где в эти выходные проводят своеобразный пикник.
"Проводим время и выходные вместе, всей семьей на арт-заводе "Платформа", – отметил Слава.
Там они отдыхали на гамаках, смотрели фильм под открытым небом и даже могли покататься на надувных аттракционах.
Кстати, Ксения поиграла с Владом в баскетбол. Игру мамы и сына Слава снял на видео и тоже показал поклонникам.
Также Демин опубликовал милые кадры, как Влад идет с мамой, обнявшись. Ведущий дополнил видео смайликом, который руками показывает сердечко.
Кроме этого, знаменитость отметил, что его сын невероятно быстро растет.
"Как-то за последние два месяца сын так вырос. Краш", — поделился Слава.
Напомним, недавно певец Александр Кривошапко опубликовал редкие кадры с дочерью. Музыкант показал, какой была их первая за год встреча.
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