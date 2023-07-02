Слава Демин показал, как весело провел время с экс-женой и сыном: "Всей семьей на арт-заводе"

Ведущий показал, как прошел его выходной день.

Радиоведущий Слава Демин показался с экд-женой Ксенией и их общим сыном Владом.

Как рассказал знаменитость в Instagram-stories, в такой компании он провел свой выходной день. Все вместе они пошли на культурное мероприятие на арт-заводе "Платформа", где в эти выходные проводят своеобразный пикник.

Слава Демин с экс-женой / Фото: instagram.com/slavademin_official

"Проводим время и выходные вместе, всей семьей на арт-заводе "Платформа", – отметил Слава.

Сын Славы Демина / Фото: instagram.com/slavademin_official

Там они отдыхали на гамаках, смотрели фильм под открытым небом и даже могли покататься на надувных аттракционах.

Слава Демин на арт-заводе / Фото: instagram.com/slavademin_official

Кстати, Ксения поиграла с Владом в баскетбол. Игру мамы и сына Слава снял на видео и тоже показал поклонникам.

Экс-жена Славы Демина с сыном / Фото: instagram.com/slavademin_official

Также Демин опубликовал милые кадры, как Влад идет с мамой, обнявшись. Ведущий дополнил видео смайликом, который руками показывает сердечко.

Экс-жена Славы Демина с сыном / Фото: instagram.com/slavademin_official

Кроме этого, знаменитость отметил, что его сын невероятно быстро растет.

"Как-то за последние два месяца сын так вырос. Краш", — поделился Слава.

Сын Славы Демина / Фото: instagram.com/slavademin_official

Напомним, недавно певец Александр Кривошапко опубликовал редкие кадры с дочерью. Музыкант показал, какой была их первая за год встреча.

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