Слава Демин показал подросшего сына-красавца на общем селфи

Украинский интервьюер и радиоведущий Слава Демин показался вместе со своим 13-летним сыном Владиславом.

Новым селфи с подросшим парнем шоумен поделился на своей странице в Instagram. Демин позировал на улыбающемся селфе рядом с сыном на лестничной площадке. В подписи на фото ведущий рассказал, как ему пришлось пополнить словарный запас, чтобы понимать "современный" язык 13-летнего подростка.

Слава Демин с сыном / Фото: instagram.com/slavademin_official

"Кринж, зашквар, имба, флексить, краш, дед инсайд, ауф! Когда у тебя сын подросток, то стыдно не знать значения всех этих слов. Кринж можно использовать вместо слова "стыд". Зашквар — позорная ситуация. Имба — красивое, замечательное. Ауф — это проявление эмоции. Типа "вау". Приятного общения с ребенком", — написал шутливое сообщение Демин.

Тем временем в комментариях подписчики ведущего не только поблагодарили за разъяснение молодежного сленга, но и отметили, что Владислав растет настоящим красавцем: "Боже, это что за красавчик", "От девушек не будет отбоя", "У вас очень хороший сын", "Сын у вас замечательный".

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