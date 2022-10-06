Слава Демин показал забавное фото с экс-женой и намекнул на воссоединение отношений

Украинский ведущий Слава Демин намекнул на воссоединение отношений со своей бывшей супругой Ксенией Мищенко.

Знаменитость в Instagram опубликовал забавное фото с Ксенией и заговорил об отношениях между ними. По словам ведущего, взаимоотношения с бывшей женой после развода у него сложились отличные. Они продолжали общаться так, чтобы их сыну было комфортно.

Слава Демин и Ксения Мищенко / Фото: instagram.com/slavademin_official

"Отношения с бывшими должны быть такими, чтобы вам было не стыдно перед общими детьми. Именно такие у нас отношения с Ксю! Мы считаем, что от того, что случилось с отношениями родителей, не должен страдать ребенок", — поделился Демин.

Более того, Слава считает, что бывшие могут воссоединиться, но над этим надо работать.

"Всегда есть шанс на возвращение любви. Главное над этим поработать и, возможно, появится шанс. Если это вам действительно нужно", — заинтриговал знаменитость.

Слава Демин с сыном / Фото: instagram.com/slavademin_official

Отметим, что Слава и Ксения прожили вместе в браке 13 лет. Впрочем, в январе 2021 года ведущий ошеломил новостью, что они развелись. По словам Демина, их брак с Мищенко разрушил быт. Сейчас же пара вместе воспитывает общего сына.

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