Слава Демин показался с 13-летним сыном в больнице и признался, что ему будут делать операцию

Это будет первая операция в жизни подростка.
Украинский ведущий Слава Демин показался со своим 13-летним сыном Владиславом в больнице.
В своем Instagram шоумен объяснил, почему отвел парня в медучреждение. Оказалось, что 13-летнего Владислава ждет операция. Сейчас они пришли в больницу, чтобы сдать все необходимые анализы.
"В среду (6 декабря – прим. ред.) у сына операция. Пришли сдавать анализы", — поделился шоумен.
Слава Демин не стал вдаваться в подробности и объяснять, зачем нужна операция. Вместо этого ведущий рассказал о самочувствии сына. В частности, хоть у Владислава будет первая в жизни операция, тем не менее, парень не волнуется, а решительно настроен.
"Это будет его первая операция под общим наркозом. Говорит, что ждет ее больше, чем Николая", — отметил шоумен.
Напомним, ранее избранница певца Владимира Дантеса пожаловалась на проблемы со здоровьем. На днях бизнесвумен Даша Кацурина назвала свой диагноз.
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