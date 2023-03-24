Слава Демин поссорился с учительницей 13-летнего сына: "Я всегда буду на стороне ребенка"

Ведущий объяснил, из-за чего произошел конфликт с учительницей Влада.
Украинский ведущий Слава Демин рассказал, что недавно имел конфликт с учительницей своего сына Влада.
На странице в Instagram Демин поделился, что на днях ему позвонила учительница Влада и пожаловалась, что парень "неадекватный" и "не учит ее предмет". В свою очередь Демин встал на защиту сына и ответил учительнице, что она не имеет права ставить парню диагноз и значит, что она "не заинтересовала его так, чтобы он хотел учить" ее предмет:
"С каких пор домашнее задание стало обязанностью родителей? И почему учителя перекладывают ответственность за свою работу на родителей и детей? Задача родителей — воспитывать ребенка так, чтобы он не грубил, не обзывал и не мешал другим. А задача педагога — сделать все, чтобы ребенок заинтересовался определенным предметом. И фраза "У меня таких 25 детей! Как я могу всем уделить внимание?" для меня не аргумент. Я всегда буду на стороне сына в этом вопросе. Ибо есть учителя, которые могут найти подход к каждому ребенку и их уроки обожают, а есть самовлюбленные лица, которые считают, что их слово — закон", — выразил мнение ведущий.
Напомним, ранее Слава Демин, едва сдерживая слезы, рассказал о своих непростых отношениях с мамой. В частности, ведущий поделился, что в детстве подвергался абьюзу со стороны мамы, его били до крови и ограничивали свободу.
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