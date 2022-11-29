Слава Демин прокомментировал возможное воссоединение отношений с экс-женой: "Мне есть кого любить"

Украинский ведущий Слава Демин, который в прошлом году разошелся с женой, прокомментировал возможное воссоединение с бывшей.

В частности, пара до сих пор официально не развелась. После начала полномасштабной войны Ксения и Слава еще больше сблизились. Более того, они время от времени делятся общими фотографиями в фотоблоге.

Слава Демин и Ксения Мищенко / Фото: instagram.com/slavademin_official

Как в ЖВЛ рассказал Слава, надежда на их примирение есть. Ведущий добавил, что желание воссоединиться тоже есть.

"Мы в классных отношениях. Есть ли надежда на воссоединение? Надежда есть всегда! Есть ли желание? Желание тоже есть всегда. Я говорю за себя", — поделился Демин.

Знаменитость озадачил заявлением, что сейчас он не ищет серьезных отношений, ведь ему есть кого любить.

"Для новых серьезных отношений я точно не готов и этого не хочу. У меня есть кого любить и любить", — добавил Слава.

Напомним, недавно Слава Демин поделился интересным снимком. Ведущий показал, как выглядел до того, как побрил свою шевелюру.

Читайте также: