Слава Демин публично обидел Александра Волошина своим комментарием о его новой песне

Ведущему не пришлась по душе новая композиция блогера.
На днях в Сети разгорелся конфликт между блогером Александром Волошиным и репером Хасом, настоящее имя которого Хассан Назар-Хайдар Алиевич.
Дело в том, что знаменитости сделали совместный трек. Однако аудитория Хаса возмутилась, что тот записал композицию с Волошиным. Репер прислушался к поклонникам и отменил премьеру песни, что, в свою очередь, возмутило Александра.
К обсуждению их конфликта присоединился ведущий и шоумен Слава Демин.
"Наблюдаю несколько дней за публичным срачем Саши Волошина и репера Хаса. Напомню, что они записали совместную песню, "Сонце" называется. И здесь поклонники Хаса сказали, что как это, ты крутой репер и записываешь с этим Волошиным. Много кто из поклонников Хаса против. Сашу Волошина это возмутило и даже оскорбило то, что Хас начал это публиковать в Instagram-stories. Вроде бы, даже отменили премьеру", — прокомментировал Слава.
По словам шоумена, песню Хаса и Волошина он слышал, ведь блогер присылал ее ему, потому что хотел запремьерить на шоу Демина. Однако самому Славе трек не пришелся по душе.
"Я вот послушал песню, мне Волошин прислал. Могу сказать: "Пацаны, я не понимаю, из-за чего срач". Я этой песне могу поставить три с плюсом. Во всяком случае, мне она не сильно зашла", — поделился Слава.
Такой комментарий обидел Александра. Он ответил Демину на публичную критику: "Слава, а я думал у тебя хороший вкус".
Однако и у шоумена нашлось, что ответить блогеру: "Поэтому я и поставил три с плюсом, потому что у меня хороший вкус".
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