Слава Демин публично обидел Александра Волошина своим комментарием о его новой песне

На днях в Сети разгорелся конфликт между блогером Александром Волошиным и репером Хасом, настоящее имя которого Хассан Назар-Хайдар Алиевич.

Дело в том, что знаменитости сделали совместный трек. Однако аудитория Хаса возмутилась, что тот записал композицию с Волошиным. Репер прислушался к поклонникам и отменил премьеру песни, что, в свою очередь, возмутило Александра.

К обсуждению их конфликта присоединился ведущий и шоумен Слава Демин.

Слава Демин прокомментировал скандал между Александром Волошиным и Хасом / Фото: instagram.com/slavademin_official

"Наблюдаю несколько дней за публичным срачем Саши Волошина и репера Хаса. Напомню, что они записали совместную песню, "Сонце" называется. И здесь поклонники Хаса сказали, что как это, ты крутой репер и записываешь с этим Волошиным. Много кто из поклонников Хаса против. Сашу Волошина это возмутило и даже оскорбило то, что Хас начал это публиковать в Instagram-stories. Вроде бы, даже отменили премьеру", — прокомментировал Слава.

По словам шоумена, песню Хаса и Волошина он слышал, ведь блогер присылал ее ему, потому что хотел запремьерить на шоу Демина. Однако самому Славе трек не пришелся по душе.

Славе Демину не зашла песня Хаса и Александра Волошина / Фото: instagram.com/slavademin_official

"Я вот послушал песню, мне Волошин прислал. Могу сказать: "Пацаны, я не понимаю, из-за чего срач". Я этой песне могу поставить три с плюсом. Во всяком случае, мне она не сильно зашла", — поделился Слава.

Такой комментарий обидел Александра. Он ответил Демину на публичную критику: "Слава, а я думал у тебя хороший вкус".

Александра Волошина затронули слова Славы Демина / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Однако и у шоумена нашлось, что ответить блогеру: "Поэтому я и поставил три с плюсом, потому что у меня хороший вкус".

Однако и у Славы Демина нашлось острое слово / Фото: instagram.com/slavademin_official

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