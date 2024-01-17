Слава Демин раскрыл подробности личной жизни экс-"НЕАНГЕЛА" Вики Смеюхи

Украинский ведущий Слава Демин неожиданно заговорил о подробностях личной жизни бывшей участницы дуэта "НЕАНГЕЛЫ" Виктории Смеюхи.

В частности, шоумен в своем Telegram отметил, что артистка якобы уже долгое время живет в Италии. Более того, исполнительница там находится не сама. По словам Демина, Виктория нашла свое счастье. Певица якобы больше не одинока, а находится в счастливых отношениях, которые "принесли свои плоды".

Однако правда это или нет – неизвестно. Сам Слава Демин в своем посте отметил, что в кругах шоу-бизнеса сейчас "так говорят".

Пост Слава Демин

"Говорят, что Виктория уже давно живет в Италии и у нее отношения, которые принесли плоды счастья", – прокомментировал Слава Демин.

Отметим, недавно Виктория Смеюха впервые за долгое время вышла на связь. К слову, певица уже больше года ничего не публиковала в своих соцсетях и не появлялась в публичном пространстве.

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