Слава Демин распек известного украинского певца, сидящего в Европе и поющего на русском: "Чмоня недели"

Ведущий Слава Демин разнес украинского певца Олега Кензова, недавно выпустившего клип на русскоязычный трек "Я целую твои щеки".

В новом выпуске программы "СлаваПРО" Демин "наградил" исполнителя званием "чмоня недели" из-за того, что Кензов до сих пор выпускает песни на русском. Возмутило украинцев и то, что когда страна переживает столь тяжелые времена, он снимает клип, где показывает роскошную жизнь и ездит на яхте. Также Демин отметил, что певец находится за границей.

"Он как артист, позиционирующий себя украинским артистом, продолжает выпускать песни на русском языке. Недавно у Олега вышел клип на песню "Я целую твои щеки". И в этом клипе Олег так красиво плавает на яхте, а в Instagram фоткается на фоне известных европейских памятников", – отметил ведущий.

Олег Кензов / Фото: instagram.com/okenzov_official

Демин добавил, что в последний раз по-украински в фотоблоге Кензов общался 28 августа, когда упоминал о своем друге-военном ВСУ. Тогда же артист организовал сбор в помощь военным:

"И раньше Олег пел песню о Валерии Залужном. Но сразу вопрос к Олегу: вот почему новые песни на русском языке? Это на какую аудиторию рассчитано? Если на украинскую, то надо быть артистом-камикадзе, чтобы выпускать песню на русском. Если на русскую, то звание "чмона недели" – подтверждается", — сказал Демин.

Слава Демин / Фото: instagram.com/slavademin_official

Напомним, между тем певица Светлана Лобода, которая тоже исполняет свои песни на русском на корпоративах за границей, позвала на работу таксиста, попавшего в языковой скандал.

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