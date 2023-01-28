Слава Демин рассекретил, кто из звезд-мужчин предлагал ему секс: "Этот артист носит много перьев"

Украинский ведущий Слава Демин не так давно в своем Instagram делился, что в его биографии был такой случай, когда за ним ухаживал известный мужчина.

Впрочем, Демин даже намека не оставил на то, кто бы это мог быть. Более подробно об этой истории из своей жизни ведущий рассказал в программе "Слава+" во время разговора со своим редактором.

Слава признался, что он гетеросексуал и опыта с мужчинами у него не было. Однако было несколько достаточно известных мужчин, которые хотели с Деминым иметь отношения.

"Это было двое мужчин. Один конкретно предлагал, а другой "подкатывал" ко мне. Он "подкатывал" до того момента, пока не узнал, что у меня есть жена. После этого все. Это был известный российский губастый стилист на каблуках", – не стал Демин называть имен, впрочем намекнул, что это был российский стилист Сергей Зверев.

Сергей Зверев

А вот более настойчивым и смелым в проявлении своей симпатии оказался известный российский певец, который, по словам Славы, "носит на сцене много перьев"

"Это был финал "Евровидения" в Москве. Тогда еще "Одноклассники" были и мы очень часто в соцсети коммуникировали относительно песен, гостевых эфиров. После финала "Евровидения" в Москве, кажется, это был 2009 год. И, значит, где-то три часа ночи, я сижу еще за компом, Ксюха моя (экс-жена - прим.ред.) спит рядом. В "Одноклассники" приходит сообщение. Написано было: "По*бемся на Филипповском?". Я такой: "Что?". Я пишу: "В смысле?". Мне пишут: "В прямом. Место мое". Я это помню как сейчас. Я пишу: "Извини, ты, наверное, ошибся, я не по этим делам". И мне отвечают: "Ты мне просто очень давно нравишься" и опять вопрос относительно интима. Это артист, который носит много перьев на себе. К сожалению, у меня не сохранилась переписка. Так можно было бы показать", – рассказал Демин.

Филипп Киркоров / Фото: instagram.com/fkirkorov

На вопрос редактора, почему слава боится откровенно сказать, что речь идет о российском певце Филиппе Киркорове, ведущий ответил:

"Это не боязнь. Это просто может выглядеть клеветой. Ведь у меня же доказательств нет, к сожалению. Я не думал, что когда-нибудь дойду до того, что буду об этом говорить. Давай так. Это артист, супер известный, который на сцене носит перья. На российской сцене", — дал прямой намек Демин.

Напомним, недавно Слава Демин показал, как проводит время со своей бывшей женой Ксенией. Ведущий удивил, чем они с экс-избранницей занимаются.

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