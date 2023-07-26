Слава Демин рассказал, из-за чего Влад Яма на него обиделся и заблокировал в соцсетях

Ведущий Слава Демин высказал предположение, из-за чего на него мог обидеться и заблокировать хореограф Влад Яма.

Год назад Демин брал у Ямы интервью и тогда танцовщик впервые признался, что с началом полномасштабного вторжения вместе с сыном и женой уехал в США. После этого знаменитости еще поддерживали связь.

Все изменилось после того, как Демин записал интервью с хореографом Максом Чмерковским, тоже проживающим в США. Об этом ведущий рассказал в подкасте STAND UP Battle Club:

"У нас с Ямой вышло интервью почти год назад. Мы нормально общались. По факту он же меня заблокировал, я уже потом понял, только после того, как я сделал интервью с Максом Чмерковским, который в Америке. И просто у него спросил: "Как ты относишься к тем мужчинам, которые уехали? В частности, там, Влад Яма". И, мне кажется, что после этого Влад меня заблокировал, обиделся. Это его дело", – прокомментировал Демин.

Влад Яма и Слава Демин

Ведущий пытался выяснить, что произошло. Он отправил Яме голосовое сообщение, однако ответа не последовало.

Напомним, что в начале этого года Слава Демин рассказал, что Влад Яма в соцсети заблокировал его и его 12-летнего сына. Что именно послужило причиной такого решения хореографа на тот момент ведущий не знал.

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