Слава Демин рассказал, как мама его избивала до ран и крови: "Узким ремешком, шлангом от стиральной машины"

Ранее Слава Демин признавался, что у него непростые отношения с матерью. Сейчас знаменитость решил больше сосредоточиться на непростой для себя теме.

На странице в Instagram Демин оставил откровенный пост, в котором поделился, что в течение 25 лет имеет сложные взаимоотношения с близким человеком. Слава не скрывает, что часто в детстве становился жертвой домашнего насилия – мама била Демина так, что у него были раны и кровь.

"У нас сложные отношения уже 25 лет. Впервые я ушел из дома в 13 лет. Но меня быстро вернули. Мама работала в управлении внутренних дел и в детстве я ее боялся. Избивали меня из-за всего. И даже для профилактики. Узким ремешком, шлангом от стиральной машины и пр. Били до ран и крови. Однажды меня отправили выносить мусор, а домой не впустили. Для профилактики..." – поделился Слава.

Слава Демин в детстве / Фото: instagram.com/slavademin_official

Слава Демин в детстве / Фото: instagram.com/slavademin_official

Он предположил, что, возможно, таким поведением мама проявляла любовь и думала, что силой можно заработать уважение, однако, маленький Слава лишь боялся близкого человека.

"До тех пор пока не стал самостоятельным. Мне уже 38, а моя мама до сих пор абьюзер. Те родители, которые применяют силу к своему ребенку — слабые. Ведь только слабый человек поднимет руку на того, кто не может дать сдачи. А почему бы не поговорить? Как со своим другом. Потому что не хватает мудрости. Не понимает? Так может ты плохо объяснила/объяснил?" – отметил Демин.

Слава Демин / Фото: instagram.com/slavademin_official

Ведущий поделился, что написал этот пост не для того, чтобы его пожалели, а для того, чтобы достучаться до родителей, которые так же обращаются со своими детьми, как его мама:

"Этот пост не для того, чтобы вам пожаловаться. А для того, чтобы некоторые родители поняли, что еще есть шанс наладить со своим ребенком отношения. Независимо от возраста. Ведь ваша дочь/сын вас очень любит. Не убивайте собственноручно эту любовь. Будьте лучшим другом. И тогда в нашей жизни будет меньше злых, закомплексованных людей, которым в детстве не добавили родительскую любовь и дружбу. Нет плохих детей. Есть плохие родители", — отметил ведущий.

Напомним, ранее Слава Демин рассказал, что его мама требует от него алименты.

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