Слава Демин рассказал, как приглашает на свидание экс-жену и как устроил 13-летнего сына на работу

Украинский ведущий Слава Демин рассказал, как воспитывает 13-летнего сына и в каких отношениях находится с бывшей женой.

Шоумен признался, что устроил Владислава на работу. 13-летний парень работает на своего папу. Когда ведущий снимает какую-нибудь рекламу, где задействован его сын, то платит зарплату. По словам Демина, он слишком сильно Владислава не балует, а платит ему карманные деньги.

"Если у меня есть заказ на рекламу в Instagram и он со мной снимается, то он за это получает деньги. Это логично, потому что это работа. Не могу сказать, что я его сильно балую. Он получает этот стандартный набор – то, что получает среднестатистический ребенок", — рассказал ведущий на шоу "Ближче до зірок".

Слава Демин с сыном / Фото: instagram.com/slavademin_official

Также Демин рассказал об отношениях с бывшей женой Ксенией Мищенко. К слову, шоумен часто с ней видится, более того, даже зовет на так называемые свидания. Слава говорит, что они с Ксенией после разрыва просто остались в хороших отношениях. Бывшие влюбленные перешагнули через свои обиды ради 13-летнего сына.

"Мы поняли, что нужно собственно эго запихнуть подальше ради того, чтобы наш ребенок был счастлив и не почувствовал, что ему нужно выбирать между папой и мамой. Для нас это было в первую очередь", — поделился шоумен.

Слава Демин с экс-женой / Фото: instagram.com/slavademin_official

Напомним, сын актрисы Ксении Мишиной тоже недавно получил свою первую работу. 11-летний Платон играет в сериале. Недавно артистка показала, как ее сын самостоятельно исполнял опасный трюк.

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