Слава Демин рассказал об отношениях с бывшей женой, с которой был в браке 13 лет

Супруги развелись год назад.

Украинский ведущий Слава Демин год назад развелся с женой Оксаной после 13 лет супружеской жизни.

Знаменитость решил рассказать фолловерам в Instagram, в каких они отношениях с экс-любимой. Слава запостил общие фото с бывшей и поделился, что им удалось разойтись мирно.

Слава Демин с эксдружиной / instagram.com/slavademin_official

"Уже год прошел... Время пролетело незаметно. За это время я еще больше облысел, а Оксана помолодела (и это не пластические операции). Как показала наша ситуация, с бывшими можно остаться в отличных отношениях! Особенно, если есть общий ребенок, который не должен страдать от того, что мама с папой меряются эгоизмом и доказывают что-то друг другу, выпячивая собственное эго! Для нас развод - это крутое обновление и работа над ошибками. И мы их увидели и даже обсудили", — поделился Демин.

Слава Демин с эксдружиной / instagram.com/slavademin_official

В комментариях юзеры выразили свое восхищение и поблагодарили за пример.

Вы пример адекватности и уверенных в себе, самодостаточных людей!

Молодцы. Значит, она нормальная женщина не истеричка, а вы нормальный мужик

Круто! Спасибо, что делитесь этим примером!

Также пользователи призывали бывших мириться и снова жениться: "Так сходитесь", "Не грех быть вместе при таком раскладе", "Желаю вам достичь следующего уровня — жениться и жить долго и счастливо вместе".

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