Слава Демин рассказал об отношениях с известной телеведущей: "Мы жили вместе"

Украинский ведущий Слава Демин впервые признался, что у него были отношения с известной телеведущей.

По словам знаменитости, они даже успели пожить вместе несколько месяцев. Однако отношения пары не выдержали проверки на прочность. Как объяснил Слава, они просто не сошлись в быту.

"Я был в отношениях с известной телеведущей. И мы даже жили вместе. Мы жили вместе несколько месяцев. Но не сошлись в быту. Поэтому она переехала в другую квартиру", — рассказал Демин.

Слава Демин рассекретил отношения с телеведущей / Фото: instagram.com/slavademin_official

После разрыва отношений эксы остались друзьями. Как признался Слава, бывшая даже разрешила ему пожить у нее, пока тот переезжал в другую квартиру.

"Но мы до сих пор в клеевых отношениях. Однажды она разрешила пожить несколько дней у нее, когда я переезжал из одной арендованной квартиры в другую", — поделился ведущий.

Слава Демин рассекретил отношения с телеведущей / Фото: instagram.com/slavademin_official

Впрочем, Демин решил оставить в тайне имя известной ведущей, с которой у него был роман.

Напомним, ранее Слава признался, что есть девушка, которая ему нравится. Правда, ведущий пока не рассказывает, кто же заполонил его сердце. По всей вероятности, это может быть Ксения Мищенко – бывшая жена Славы. Демин неоднократно намекал на их примирение и рассказывал, что отношения после развода можно вернуть.

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