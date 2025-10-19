Слава Демин резко прошелся по Ивану Дорну после его неоднозначного интервью с россиянином

Слава Демин и Иван Дорн

Украинский ведущий Слава Демин прокомментировал позицию певца Ивана Дорна, который продолжает петь на русском и выступать для российской аудитории.

Так, Демин отреагировал на недавнее интервью Ивана Дорна, которое артист дал российскому блогеру Юрию Дудю. После разговора исполнителя с Дудем Сеть всколыхнули его слова о языке — певец признался, что не планирует полностью переходить на украинский, готовит русскоязычный альбом и продолжает работать для российской аудитории.

В своих соцсетях знаменитость резко высказался относительно поведения Дорна. По словам ведущего, артист живет в своем воображаемом мире, так как считает себя исключительным исполнителем.

"К Дорну можно относиться по-разному, но я, зная Ивана, думаю, что он просто живет в своем мире и не намерен подстраиваться, потому что считает себя нишевым артистом. Хотя, думаю, что это публичное двуязычие или русскоязычие не добавляет ему баллов среди украинского слушателя", — поделился Демин.

Также телеведущий предположил, что сейчас Иван фокусируется именно на русскоязычных слушателях, которые не поддерживают политику Кремля: "Мне кажется, что Дорн не слишком рассчитывает на украинскую аудиторию. Его стратегия — это русскоязычные люди, которые не поддерживают политику российской власти".

Напомним, недавно Слава Демин признался, с кем из украинских звезд ему было труднее всего общаться во время интервью. Более того, одна из гостей даже довела его до нервного срыва.