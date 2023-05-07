Слава Демин шокировал, как его нагло обманула официантка и "кинула" на деньги

Радиоведущий Слава Демин рассказал, как в одном из киевских ресторанов его обманула официантка и хотела "кинуть" на деньги.

В Instagram-stories шоумен поделился, что повел сына в заведение поесть суши. Когда ведущий уже оплатил чек, то заметил определенные несостыковки. В частности Слава заплатил за напиток, который они с сыном не заказывали.

"Нам принесли чек за суши. Мы заказали суши, мохито и лимонад. Нам принесли чек, я оплатил и потом в чеке я увидел, что там дополнительные 55 гривен за Coca-Cola, которую мы не заказывали. Когда позвал официантку, была такая реакция : "Боже, это наверное как-то случайно произошло", — рассказал ведущий.

Слава Демин чуть не стал жертвой мошенников / Фото: instagram.com/slavademin_official

Деньги Славе вернули. Хоть официантка убеждала шоумена, что это произошло случайно, он ей не поверил, ведь подобные случаи были уже раньше. Поэтому Демин советует внимательно пересматривать чек перед оплатой, чтобы не стать жертвой мошенников.

"Это уже, кстати, не в первый раз такое. Вам советую следить за чеками в магазине и в ресторанах, потому что и официантки, и продавцы любят с таким играть и наживать себе средства", — посоветовал Слава.

Слава Демин советует тщательно проверять чек / Фото: instagram.com/slavademin_official

Напомним, недавно Слава Демин вспомнил, как его не на шутку разозлила бывшая участница российской группы "Тату" Юлия Волкова. Ведущий рассказал, как во время интервью россиянка нагло себя вела.

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