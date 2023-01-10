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Слава Демин шокировал признанием, как известный артист предлагал ему однополые отношения

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
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Слава Демин шокировал признанием, как известный артист предлагал ему однополые отношения

Слава Демин / Фото: instagram.com/slavademin_official

Также шоумен рассказал об операциях по коррекции зрения и вспомнил, когда начал лысеть.

Телеведущий Слава Демин ошеломил поклонников откровенным признанием.

Знаменитость в своем Instagram рассказал, что один популярный артист в 2009 году предлагал ему вступить в однополые отношения. Их встречи должны были состояться в знаменитости дома. Впрочем, Демин гетеросексуал, потому отказался.

Слава решил держать в секрете имя артиста, который предлагал ему отношения такого типа.

"Это было в 2009 году. Он написал мне еще в "Одноклассниках" (ред. — с 2017 года соцсеть заблокирована в Украине). Но я ответил: "… извини, я не по этим делам, я по девушкам". Он почему-то обиделся", – шокировал ведущий.

© instagram.com/slavademin_official
Фото: instagram.com/slavademin_official

Но не только пикантными подробностями поделился Демин. Слава признался, что начал лысеть в 22 года и крайне комплексовал из-за этого.

"Я очень по этому поводу комплексовал. Причесывал сзаду волосы вперед. А потом однажды попробовал побрить голову и понял, что так лучше. Теперь брею голову каждое утро", — поделился Слава.

© instagram.com/slavademin_official
Фото: instagram.com/slavademin_official

Также Демин поделился, что в детстве у него было две операции на глаз. Ведущему выправляли косоглазие и плохое зрение.

"Я с самого детства плохо видел и у меня было косоглазие. Приходилось хирургическим путем исправлять косоглазие. А плохое зрение исправил лазерной коррекцией три года назад. И сейчас вижу на 100%", — отметил Слава.

© instagram.com/slavademin_official
Фото: instagram.com/slavademin_official

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Дата публикации
Просмотры
2171
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