Слава Демин вступился за Веру Брежневу и рассказал, как она помогает Украине

Украинский ведущий Слава Демин вступился за певицу Веру Брежневу.

В частности, после выхода украинскоязычной композиции Брежневой в дуэте из TAYANNA на Веру посыпался хейт. Пользователи упрекнули артистку за интервью 2019 года, где она говорит, что не считает себя украинской певицей.

Демин, лично знакомый с Брежневой, вступился за нее. В частности, он рассказал, что Вера активно помогает Украине и делала это еще до начала полномасштабной войны.

"Я лично знаком с Верой Брежневой и точно знаю, что она поддерживает Украину с первого дня и многое делает для Украины и украинцев. И до 24 февраля она это делала, и после 24 февраля", – рассказал ведущий в своем шоу "Слава ПРО" .

Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

Демин признался, что не раз говорил Вере, чтобы она не держала свою помощь в тайне. Впрочем, по словам ведущего, Брежнева не из тех людей, которые будут рассказывать об этом.

"Единственное, что я постоянно подчеркиваю Вере, что об этом нужно говорить. Но есть такие артисты, которые не любят понтоваться своими поступками. Просто тихонько делают, что считают нужным и все, а потом, кстати, за это получают незаслуженный хейт ", – добавил знаменитость.

Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

Ведущий также ответил хейтерам, которые напишут, что он защищает Веру, ведь она его подруга.

"Я знаю, что некоторые сейчас напишут, что я отбеливаю свою подругу. Это ваше право так думать, равно как мое право говорить то, что я считаю", — добавил Демин.

Напомним, недавно российские СМИ заявили, что Брежнева якобы продолжает зарабатывать кровавые рубли. Более того, по информации пропагандистов, Вера этим летом приезжала в Москву, чтобы проверить, как обстоят дела с ее бизнесом.

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