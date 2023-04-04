Слава Демин высмеял звезду "Файної Юкрайни" Андрея Молочного, бежавшего в Москву и поддержавшего Путина

Украинский шоумен Слава Демин отреагировал на скандальные заявления беглого актера Андрея Молочного, который известен с участием в проекте "Файна Юкрайна".

Еще до начала полномасштабной войны комик сбежал в Москву и начал там строить карьеру, а когда армия РФ развязала геноцид украинцев, Молочный поддержал политику Путина.

Демин решил потролить Молочного и высказался о нем на своем YouTube-канале.

"Андрей до сих пор видятся в Украине нацисты и еще недавно он ждал когда к нам придет "русский мир". На его страницах в социальных сетях посты в лучших традициях российской пропаганды... В Киеве ему мерещатся толпы нацистов, истреблять которых он считает священным обязанностью. А еще говорят, что Андрюша сейчас живет не в своем родном Коростене, а в Москве, куда уже давно переехал... И вот недавно Молочный издал новое творение, на этот раз о Киево-Печерской Лавре. духовной катастрофы и говорит, что он молится о сохранении монастыря", — сказал Демин.

Андрей Молочный

Телеведущий пошутил, что актеру уже видно что-то нереальное и предложил все же попытаться приехать в Киев, чтобы все же увидеть лавру своими глазами.

"У меня такое, ощущение, что под Киево-Печерской Лаврой, по словам Андрея, уже стоят краны с большими такими камнями, и готовы уничтожать Киево-Печерскую Лавру. Андрей, мы с тобой не знакомы, но приди и своими глазами посмотри, что с Лаврой все хорошо. А, ты ведь не можешь, потому что ты же далеко, из Москвы не доедешь теперь в Украину", — пошутил Демин.

Отметим, что недавно актер-изменник устроил "истерику" в своих соцсетях после того, как из Киево-Печерской Лавры выселили попов московского патриархата. Он начал писать о том, что якобы монастырь планируют уничтожить, а в январе вообще заявил, что у него отобрали "родительский дом", хотя он сам еще много лет назад скрылся с родины.

Читайте также: