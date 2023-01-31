Слава Демин заговорил о любви между бывшими и показал фото с экс-женой 15-летней давности

Экс-жена телеведущего Славы Демины Ксения Мищенко празднует день рождения. Шоумен решил поздравить бывшую.

В своем Instagram знаменитость посвятил пост Ксении. Он опубликовал фотографии, на одной из которых изображен с экс-женой. Снимок был сделан 15 лет назад, даже Слава предстает на нем с шевелюрой.

Слава Демин с бывшей женой / Фото: instagram.com/slavademin_official

Кроме фотографий, Демин адресовал Мищенко неоднозначное поздравление. Ведущий написал, что любовь между бывшими существует.

"Любовь между бывшими существует! С днем рождения Ксю", — адресовал такие слова Слава бывшей жене.

Бывшая жена Славы Демина / Фото: instagram.com/slavademin_official

Напомним, Слава Демин заявил о разводе с Ксенией Мищенко в 2021 году. В браке они прожили 13 лет. Впрочем, после этого Демин неоднократно заявлял, что есть надежда на примирение с бывшей. Более того, ведущий верит, что любовь можно вернуть.

Однако недавно участница "Холостяка-12" Алина Ершов заявила, что Демин ее звал на свидание. Тем временем, симпатию ведущий проявил к девушке еще на пост-шоу проекта.

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